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堂哥想查帳「疑挪公款幫小三開咖啡店」　美麗華董座怒告

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美麗華摩天輪（圖／記者黃克翔攝）

▲美麗華家族第二代近年為家產發生過不少風波。（圖為資料照／記者黃克翔攝）


記者劉昌松／台北報導

美麗華家族糾紛再添1案。美麗華實業董事長黃世杰，不滿擔任美麗華城市發展公司董事長的堂哥黃憲文，為了要查美麗華實業的帳，向法院遞狀說懷疑黃世杰挪用公款，在外幫小三開咖啡店，黃世杰為此控告堂哥涉嫌妨害名譽，但是台北地檢署查出，相關婚外情傳聞已被媒體報導過，黃憲文並非憑空捏造，12日處分不起訴。

美麗華家族因在台北大直的百貨公司摩天輪成為全台知名地標，家族成員間感情卻不像摩天輪般的浪漫，在第1代創辦人黃杏中、黃固榮兄弟過世後，第2代堂兄弟間的爭產風波不斷。

▲▼美麗華大直影城經營爭議。美麗新娛樂公司董事長黃世杰（圖／記者李毓康攝）

▲黃世杰不滿堂哥在給法院的書狀提到懷疑他挪公款幫小三開咖啡店。（圖為資料照／記者李毓康攝）

2017年間，媒體爆料美麗華實業董事長黃世杰，被元配控告外遇生女，不過因為黃世杰和被指為小三的女子矢口否認，因此檢察官以證據不足等理由處分不起訴通姦等罪。

就在報導曝光後，擔任美麗華城市發展公司董事長的堂哥黃憲文，就以美麗華實業法人股東、渼麗都公司代表人身份，向法院申請選任檢查人，讓檢查人檢查美麗華實業的業務帳目及財產情形。

黃憲文並以訴狀向法院表明查帳理由包括，懷疑黃世杰挪用公款，讓被指為小三的尤姓女子經營咖啡店。黃世杰認為堂哥訴狀內容涉及妨害名譽，憤而提告。

但是檢察官調查認為，黃世杰妻子的確提告過黃世杰和尤女妨害家庭，且已有媒體報導過，黃憲文的書狀所述，並非空穴來風，因此處分不起訴黃世杰。

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關鍵字：美麗華,家族,黃世杰,黃憲文,婚外情,選任檢查人,檢查人,查帳

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