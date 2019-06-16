她找閨密當伴娘　婚禮前「未婚夫已先被試用」怒摔破好友頭顱！

▲霍肯在婚禮前發現閨密伴娘跟未婚夫上床。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

婚禮明明應該要是開心的，最後卻成了悲劇收場。國外一名女子日前準備要和男友結婚時，興高采烈的告訴自己最好的閨密，沒想到最後卻發現自己才是最綠光罩頂的那一個，因為閨密竟然在婚禮前背著她和她的男友偷吃。女子一起之下硬生生將閨密的頭顱摔破。

根據英國《太陽報》報導，37歲的霍肯（Helen Hoaken）原本開開心心的準備要結婚，並找來最好的閨密克拉克森（Carol Clarkson）當伴娘，兩人原本在婚禮前相約到酒吧一起狂歡，為單身留下美好的回憶，卻沒想到克拉克森卻爆出自己已經跟霍肯的未婚夫「睡過」。

兩人因為酒精加上憤怒的情緒下，扭打場面爆發不可收拾，霍克一把抓住克拉克森的頭用力的往地上摔，導致她的頭部用力砸在人行道上當場頭骨骨折、大腦出血。旁人看到這番景象立刻報警，警消到場後立刻將克拉克森送往醫院求救，霍肯對於自己如此傷害朋友，在清醒之後感到相當懊悔。

然而霍肯在開庭時表示，因為得知是最好的朋友對自己不忠，甚至還是跟自己的未婚夫上床，「這一切變得相當混亂，而且讓我非常不安。」負責的法官蒂莫西（Joss Ticehurst）表示，克拉克森原本將是妳的伴娘，但卻做出這樣的事情，妳會生氣、傷心，然而無預警的傷害她是錯誤的！訊後，霍肯被判10個月徒刑。