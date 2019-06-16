人夫「球友變床友」後蒸發　小三自爆姦情求償150萬…結果正宮逆轉勝

▲小三跟已婚男出遊共宿。示意圖非當事人。（圖／記者李鍾泉攝）

記者葉國吏／綜合報導

新北市某區公所羽球隊發生已婚男成員與女公務員婚外情醜聞，事件會爆發是因為小三不滿已婚男人間蒸發，於是自曝與男子的關係求償150萬。不過也因為小三自曝關係，讓她之前遭正宮控告的「介入婚姻求償」的官司有了變化，高院法官直接改判小三必須賠償正宮20萬元確定。

根據判決書指出，小三跟已婚男、正宮3人同是慈善羽球隊成員，在2017年正宮發現先生跟小三互傳曖昧訊息，追問之下才得知先生跟小三有染，甚至還一同出遊、共宿。「球友變床友」讓正宮相當不滿提告，主張小三破壞配偶權，求償100萬元。

▲羽球球友變床友，小三判賠。（圖／翻攝librestock）

小三出庭時承認有與已婚男出遊同宿，但否認2人有發生關係，也表示已婚男一開始只說元配已過世，並沒說過再婚。小三說，男友是事後才坦承再婚，但跟他說會離婚。一審時由於沒有小三與已婚男嘿咻的證據，於是法官判小三免賠；另外，正宮曾經辱罵小三則要賠償5千元。正宮不滿上訴。

不過由於東窗事發後，男子宛如人間蒸發，讓小三不滿控告男子欺騙感情求償150萬，主張她多次跟男子嘿咻，這時男子被迫出庭。男子庭上供稱，大家都知道他有老婆，因為球隊對夫妻入會有優惠「而且會公告」，小三不可能不知道。至於人間蒸發，是想讓一切歸於平靜。

法官對此認為，小三得知男子已婚卻又沒有立即分手，可見小三願意原諒男友，並等男友離婚，難以認定侵害貞操權，判小三敗訴。不過也因為小三為了150萬承認與男友多次嘿咻，所以先前正宮求償一案被改判須賠20萬元確定，正宮則不用賠小三5千元。