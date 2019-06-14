160萬買停車位！到場見「精美三角型」…車主傻眼：銷售員不給換

▲該車位大小連腳踏車都停不下。（圖／翻攝自《看看新聞》，以下同）



大陸中心／綜合報導

湖北武漢一名陶姓女子日前花人民幣35萬元（約新台幣160萬元）購買地下停車位，豈料搬入後卻發現，停車位大部分都被消防門擋住，只剩下一小塊三角型能夠使用，且向銷售人員投訴，僅得到「不能更換」的答案。銷售人員表示，由於陶女想更換的車位有價差，涉及退款程序，目前還需向公司上層申請。

陶女表示，買下武漢香海園小區的房子後，同時在網路上用電腦系統操作，向仲介公司申請買車位，「電腦系統上，並沒有顯示有消防門遮擋」，事後到現場卻發現，車位的大部分空間竟被消防門擋住。

▼該車位實際大小大概只能停學步車。

陶女指出，聯繫銷售人員後，銷售人員說「可以更換」，她才選好新車位時，銷售人員卻立刻改口，「這個車位不能換」。

對於該車位的出售問題，香海園開發商表示，當初在施劃車位時，並沒有消防門，但在相關部門進行排查時，要求安上這些消防門導致。車位銷售經理指出，他們在去年10月發現相關情況後，立刻要求銷售人員通知車主，前來重選車位，遭陶女否認「我們一家人從來沒有收到過重新選位的通知。」

對於陶女遇上的狀況，銷售經理稱，若銷售員存在過失，公司會進行處分，但陶女要求的「B區355號車位」屬於人防車位（比普通車位更下層的車位），比陶女原先購買的車位便宜7萬元（人民幣，以下同）。他提到，由於存在價差，因此涉及到退款程序，無法自行決定，但目前已向上層申請。

網友看完後痛批，「無法停車的車位就是假車位」、「都什麼事呀，到處是坑，防不勝防」、「就想問一下，這種情況我們可以找什麼部門維權」。