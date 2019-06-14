正宮「守護那條線」必拜！恩愛大聖公媽「背對背」　擊退越線小三

▲屏東百八番烏龍大聖公媽廟。（圖／翻攝自Google街景）

網搜小組／綜合報導

已為人夫的藝人阿翔和謝忻被爆出當街親吻，也危及阿翔與老婆Grace的8年婚姻，「防堵小三」的話題再度引起廣大網友的關注。事實上，在屏東新園鄉烏龍村的大聖公媽廟以守護姻緣、斬斷小三聞名，更有獨特的「轉神像」祈求方式，幫助維繫婚姻。



相傳「大聖公媽」在世時為一對恩愛的夫妻，兩人擁有百八十番的大片土地，但是因為膝下無子，便將土地過繼給一戶郭姓人家，郭家人為了感念這對夫妻的恩賜，便雕刻神像祭祀，之後據說只要生病來祈福，基本上都會痊癒，相當靈驗，於是民眾便集資蓋廟，奉祀至今。



由於大聖公媽是恩愛的夫妻，許多民眾會到此來祈求家庭或婚姻之事。一般來說，到廟宇參拜的信徒是不能隨意移動神像的，但屏東縣新園鄉的百八番大聖公媽廟卻有獨特的「轉神像」祈福法，參拜的習俗為，夫妻若想求得感情和睦，擲得三個聖筊後，便可以移動神像，讓大聖公和大聖媽「面對面」。

除此之外，若是想要斬斷小三或小王，讓另一半不要繼續在外偷吃的話，便可在擲得三個聖筊之後，將神像轉成「背對背」，至於停留多久並無硬性規定。且廟方體諒也些信徒不好意思「外揚家醜」，在晚上也不會關門，不少人會挑深夜時段來祈求斬斷外遇。



甚至據傳，曾有小三到大聖公媽前，想要透過將神像背對背的方式，祈求斬斷男友與正宮的姻緣，但是無論她怎麼擲，就是無法獲得「聖筊」，只好默默放棄這段不倫戀，黯然離去，可見大聖公媽「維持分寸」的能力，努力守護那條「友情線」不被跨越。