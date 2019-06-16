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女員工「偷吃2顆茶葉蛋」關3個月！民眾論戰罵翻　法院澄清：最輕刑度

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▲坪林,坪林茶業博物館,良心饅頭店,坪林老街,坪感覺,老街茶葉蛋,水柳角68號 。（圖／記者彭懷玉攝）

▲超商女店員偷吃茶葉蛋被判刑。（圖／示意圖，無關本案／記者彭懷玉攝）

地方中心／高雄報導

高雄一名超商女店員日前在上班時間偷吃2顆茶葉蛋，事後被店長抓包提告，法院審理後，依法判她3月徒刑，得易科罰金9萬元，但判決一出，引發不少網友爭論熱議。對此，高雄地院則澄清，已經是法律允許法官判處的最輕法定刑度。

判決指出，擔任超商店員的方姓女子，2018年7月連續2次偷取店內販售的茶葉蛋，並在值班時躲在櫃台內偷吃，直到店長清點數量有異後，調閱監視器才發現方女偷吃，後續質問方女後竟得到「客人反應茶葉蛋太鹹」，也供稱有付錢給同事，不過同事作證指出方女並沒有付錢，店長於是提告。

檢察官認為，若收到顧客反應，方女大可直接在櫃台前試吃，不用躲起來偷吃，且事發至今仍對自己行為矢口否認，也拒絕賠償店內損失，將她以業務侵占罪起訴，依該罪刑度可判處6月以上，5年以下刑期，得併科3千元以下罰金。

不過法官在審理後指出，方女連續偷吃2顆價值18元的茶葉蛋的確有犯法，不過考量到「情輕法重」，於是引用刑法第59條，又考量到方女無前科紀錄，加上家境貧寒及領有重大傷病卡，將罪刑減輕為3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元。

判決出爐後，仍是引發不少網友不滿。對此，高雄地院特別發澄清稿表示，「已經是法律允許法官判處的最輕法定刑度，如果再低於此一刑度，就是違法判決。而且本案法官將兩次各有期徒刑3月的罪刑定應執行刑時，也已經考慮到本案有情輕法重的情形，雖然被告構成兩次各有期徒刑3月的罪刑，仍然只定有期徒刑3月，並未因為犯罪次數較多而增加被告的處罰」。

雄院也表示，「認事用法上，已經在法律許可的範圍內判處最輕刑度，並無違誤。且被告始終否認犯行，辯稱只是試吃茶葉蛋確認品質，顯然犯後並未表達悔意，難認其有改過自新的決心，尚不宜給予緩刑。」此外，雄院也提到，「對於本案是否欠缺『可罰的違法性』，應該屬於法官的審判核心，本院尊重承審法官對於個案的判斷及法律見解。如果當事人不服本判決，自可循上訴管道尋求救濟。」。

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關鍵字：茶葉蛋,超商,員工,偷吃

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