副機師桃園受訓　妻與姊夫3度進摩鐵...辯：只有唱歌、談賣芒果

▲副機師北上受訓，妻子和姊夫大搞外遇。（示意圖／CFP）

社會中心／綜合報導



一名民航公司的已婚郭姓副機長時常要到桃園受訓，妻子還小孩則是留在高雄，但是他只要一放假一定回家團聚，維繫感情。沒想到郭妻在此期間，與郭男的姊夫江男因賣芒果副業越走越近，最後談生意談到摩鐵，讓郭男感到綠光罩頂，向妻子和小王求償。

郭男與妻子在19年前結婚，育有一子一女，雖然他長年要到桃園受訓，但仍天天以電話聯繫妻兒，家庭生活還算美滿。但是之後，郭妻聽聞姊夫江男在屏東枋山種芒果，有意加入一起做生意賺外快，兩人便搭上關係，躍進，最後還一起前往精品旅館。



去年2月，郭妻和江男一起前往精品旅館之後，被郭男姐姐、江男妻子當場抓包，姊姊將當不爽，當場要求丈夫與弟媳簽立協議書，內容為承認「有在旅館房內發生性行為、妨害家庭、願意道歉及賠償250元、允諾結束關係」等等。

但是過了4個月後，郭妻與江男又再次見面，夜宿在旅館內。之後郭男的弟弟把消息告訴他，妻子也向他坦承確有此事，並堅決離婚。郭姓副機長認為，自己的配偶權被嚴重侵害，精神上承受了莫大的痛苦，因此向妻子和姊夫求償150萬元精神慰撫金，還要求登報道歉。

但是，郭妻和姊夫江男在法庭上辯稱，去年5月和6月確實兩次進入摩鐵，但只是「去唱歌、談買賣芒果」，堅決否認發生性行為。郭妻稱，因為丈夫準備要考試了，所以才把談芒果生意的場地移到旅館，與姊夫邊唱歌便談，並無通姦，而去年2月時，丈夫姐姐帶了大批人馬到女管，才會嚇到簽下協議書。

橋頭地方法院調查，郭妻與江南遷的協議書中，已承認兩人妨害家庭，且兩人皆已婚，應當避嫌，卻還是深夜共赴汽車旅館，超出社會通念所能容忍範圍，更妨害郭男在家族中名譽，最後判賠兩人應連帶賠償50萬元。而郭男與妻子已經在去年7月離婚，他也獲得兩名子女的監護權。