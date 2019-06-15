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19歲女大生搭車被癡漢侵犯　爸媽嫌煩罵「妳愛穿裙子才被摸」

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私密處,下體。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲女大生穿裙子被色狼摸，沒想到回家求助父母卻被檢討...（示意圖／非當事人／資料照）

網搜小組／綜合報導

台中一名19歲女大生在臉書發文表示，她13日搭公車時遇到色狼猥褻，事後到派出所報案。沒想到回家告訴爸媽，竟被斥責「沒事幹嘛穿裙子」、「搭公車幹嘛睡覺」，讓她聽了很心寒。

原PO在「爆怨公社」透露，當時她做完筆錄，警員一直強調「回家一定要找爸媽討論這件事」。但她現在想來很後悔，因為家人第一反應不是心疼，而是指責她為什麼要穿裙子？為什麼要在車上睡覺？「家人說，我就是露腿才會被摸。」

請繼續往下閱讀...

家人向原PO抱怨，提告實在太麻煩，如果一定要提告，他們不會幫忙。原PO聽了很難受，在臉書上抒發心情，「是叫我放棄自己權益嗎？活該的都是被害人就是了！警察都肯幫我了，為什麼我最親的家人不肯幫我，還要說是我的錯…」

許多網友看完很心疼，紛紛留言表示，「傻眼…什麼叫被摸跟睡覺是自己的責任」、「馬的，最討厭的就是檢討受害者」、「妳爸媽觀念還活在50年前」、「這就是沒有性平教育的結果」、「那被殺的人是不是要檢討自己不會防身術」、「老一輩的人關心都藏在責備裡面，但這樣的話真的很傷人！」

原PO淡淡地說，她本來不敢報案，是在朋友不斷鼓勵下才付諸行動。另外，她和家人感情沒有不好，只是家人嫌麻煩不願替她追究，但她很慶幸自己有報案，後續會靠自己的力量討回公道。

▼網友替原PO打抱不平，支持她追究到底。（圖／爆怨公社，下同）

▲▼19歲女大生搭車被色狼狂摸　爸媽嫌煩罵她「愛穿裙子才被摸」。（圖／爆怨公社）

▲▼19歲女大生搭車被色狼狂摸　爸媽嫌煩罵她「愛穿裙子才被摸」。（圖／爆怨公社）

▲▼19歲女大生搭車被色狼狂摸　爸媽嫌煩罵她「愛穿裙子才被摸」。（圖／爆怨公社）

▲▼19歲女大生搭車被色狼狂摸　爸媽嫌煩罵她「愛穿裙子才被摸」。（圖／爆怨公社）

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關鍵字：女大生,公車,搭車,裙子,猥褻,色狼

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