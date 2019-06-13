爽炫神級車位！網一看「砸200萬買都超值」秒心動　內行勸1點太中肯了

▲由於車主要搬運東西，才會將車靠旁邊一點停。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

一名男網友最近剛買下停車位，而這個尊爵不凡的「神級寶位」不僅寬敞，而且還是獨立空間，羨煞一票愛車的朋友，驚呼「夢昧以求阿」、「雙車庫概念」；但也有不少人看了它的所在位置後，認為有點危險，不禁提醒原po，應該要做好防範措施。

一名網友在「爆廢公社」分享開箱文，笑說「好寬、 好大，停斜的也可以，沒有鄰居的感覺真好。」只見這個地下停車場的車位為獨立車格，而且兩側的空白處也超寬敞，再多停幾台機車都不是問題。

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▲真的是VIP神位阿。（圖／翻攝自爆廢公社）

許多愛車的人看到這個「天選之位」，紛紛讚嘆「好讚的位子，沒有什麼可以顧慮，可以放心停」、「這車位花200萬買都超值」、「皇位，羨慕不已」、「尊爵VIP車位」、「是風水寶地啊」、「這個車位根本無敵啊」；但也有人覺得似曾相似，直呼「好像墓園」、「怎麼照片有點讓人想拜拜」。

同時，有些熱心網友也注意到，車位兩旁是上下車道，於是善意提醒道，「雖然單獨車位，但有點危險」、「建議兩側反視鏡裝好裝滿」、「位於車道進出危險與不易」、「左右好像是上下坡車道，進出較危險」。另外，還有酸民虧說，這麼大的車位，能停歪也不容易；對此，原po解釋，因為要搬東西，才會靠旁邊一點停。

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