在眼前慢慢停止呼吸...父痛哭：妳是我永遠的驕傲！志工女大生搶救3天亡

地方中心／彰化報導

彰化一名朱姓女大生10日晚間聽聞阿羅哈客運重大死傷車禍，便趕去協助搶救傷患，不料騎車返家時遭呂姓賓士駕駛高速撞飛，搶救3天仍因心肺功能衰竭宣告不治。他的父親哭著說，「我看著她在我面前停止呼吸心跳，小女兒永遠是我的驕傲。」

▲女大生父親靈堂前還是忍不住哭了。（圖／東森新聞）



彰化朱姓女大生（18歲）就讀護理系一年級，平日在秀傳醫院當志工，事發當天聽聞阿羅哈客運重大死傷車禍，便趕去協助搶救傷患，不料在返家行經花壇鄉省道中山路與1輛賓士車發生劇烈碰撞，被撞成重傷送彰基醫院，開刀後昏迷指數3。

經電腦斷層檢查腦內大量出血，蜘蛛膜下出血，頭骨破裂，搶救3天仍身亡。警方指出，初步調查呂姓駕駛並無酒駕，應是車速過快才釀禍，但詳細肇事原因還有待調查釐清。

▲朱女笑容甜美，沒想到老天卻開了大玩笑。（圖／翻攝自朱女臉書）



靈堂前朱爸爸強忍悲傷與淚水操辦小女兒的後事，面對鏡頭他哽咽表示，女兒從小就立志要當護理師，如今也如願考上護理系，也都到醫院當志工，聽到阿羅哈翻覆，便趕緊去幫忙救人，老天爺應該要保佑才對，怎麼會發生這樣的事，真的無法想像。

朱爸爸邊哭邊擦淚說，「我真的很沒有用，當爸爸的沒有辦法救她，但女兒的行為讓我很感動，也讓我感到驕傲，她真的是為了要救人、幫忙，才會發生這種事情，在這邊我真的很感謝這段時間大家對我的關心。」

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