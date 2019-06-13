用這招「秒賺5000」！女大生教媽媽手機轉帳　結局網全笑翻





▲女大生教媽媽用手機轉帳。（示意圖／翻攝PAKUTASO）



生活中心／綜合報導



「媽，我不是故意（偷錢）的」！近日一名女網友在Dcard上發文，述說自己是如何教媽媽如何用APP轉帳。沒想到原PO將對話曝光後，不少網友看到全笑翻，直呼「這就是傳說中的詐騙集團嗎？」「笑死我，教一次學費5,000」。

這位女網友在文中寫道，某日教媽媽如何使用電話號碼轉帳，為了方便媽媽理解，於是直接拿起媽媽的手機親自操作，並和媽媽依序講解，「媽，這裡輸電話號碼，然後這裡打金額，例如打5,000，然後交易密碼，這樣就轉帳成功了喔！」







▲網友笑稱原PO根本是「詐騙系」。（示意圖／翻攝PIXABAY）

在她教學示範結束後，媽媽越想越不對，這才意識到自己上當了，詢問她「等等，所以我剛剛轉了5,000元給妳？」她立刻露出燦爛的笑容回應「對的！」下一秒立刻就被媽媽「巴頭」伺候，最後也在文章的標題幽默表示「媽，我不是故意（偷錢）的」。

這段逗趣對話讓網友全笑翻，紛紛直呼「謝謝原po教會我新的一招」、「這就是傳說中的詐騙集團嗎？」「詐騙集團不找你真的太可惜了」、「大神收下我的膝蓋」、「專業坑錢戶（誤」「詐騙系是你！！」「看來我爸媽打死不學手機轉帳是有原因的...」、「詐騙祖師難道是你 ？」

