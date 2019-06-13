公益蛋糕要放「照片」宣傳！網紅嗆：露奶耍沒腦　翻糖蛋糕闆娘傻眼了

▲網紅金莎。（圖／翻攝金莎臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

專門製作翻糖蛋糕的網紅珍琳日前接到另名網紅金莎的邀約，想製作蛋糕給育幼院的孩子們吃，但蛋糕上要放上金沙及妹妹、兔子的照片，讓珍琳無法接受，雙方也因此發生爭執，並在臉書上發文指控。

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「以為是請育幼院的小朋友吃蛋糕」，珍琳指出，她6月10日接到網紅金莎的蛋糕訂單，以幫助育幼院的活動做公益為名，要求雙方互惠萬元的翻糖蛋糕；豈料，當珍琳知道蛋糕上不是放育幼院、小朋友的名字及照片，而是放上金莎及其網紅妹妹、兔子的照片時，當下完全無法接受，「不是公益活動嗎？為甚麼用自己的臉？是個人宣傳嗎？」

▲▼珍琳無法接受公益活動的蛋糕上要放對方的照片。（圖／東森新聞）



對此，金莎也在個人臉書上表示，「我覺得有些人真的是露奶在那邊耍沒腦」，她認為此次活動沒有賺錢，就是屬於公益活動，且此次活動是由她們主辦，蛋糕上放照片非常合理，「這是我們辦的活動不放我們放鬼噢？」並暗指對方不合作又態度囂張，「說自己多專業要別人尊重你 你態度有值得大家尊重嗎？笑死人難怪只能一直露奶」，但整篇文都沒有指名道姓。

由於遭到影射，珍琳表示，翻糖的成本非常高，為了此次活動也僅收成本費用，但對方想在上面設計兩姊妹的造型及兔子，「我覺得這已經超越我願意贊助公益的範圍了」，本希望對方可以尊重專業，最後卻被「謾罵露奶無腦跟沒有愛」讓她滿頭問號，也不打算對對方提告。

▼網紅珍琳被金莎暗諷「露奶耍沒腦」。（圖／翻攝陳珍琳臉書）

