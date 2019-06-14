沒錢葬夫！「2孩吃不起早餐」穿破鞋…妻淚守靈堂　殯葬員暖喊：我負責

▲原PO伸出援手，幫忙處理喪葬費用！（圖／翻攝自臉書靈異公社）

網搜小組／綜合報導

最暖心的送行者！一名從事殯葬業的男網友表示，近日替一名往生者處理後事，得知對方家裡經濟貧困，妻子和2位寶貝孩子也陷入絕境，連吃一頓早餐都有困難。如今丈夫走了，妻子憂心籌不出喪葬費，原PO得知後，安慰喊話「全部的費用，我會處理！」

原PO分享工作經歷，前晚（12）日，一名在工地擔任保全的男子喪命，從急診室送到樓下安靈室，妻子陪伴在側泣不成聲，原PO上前關心，她才娓娓道來，一家四口到處租屋，經濟狀況入不敷出，憂心籌不出喪葬費。

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雪上加霜的是，家裡有2位孩子要養，妻子難過得說，無法給他們過好生活，也無法像同齡的孩子「每天可以吃早餐上學」，甚至鞋子磨破了，下雨天都進水了，都無法給孩子買新鞋，只能忍耐著穿，在學校更被同學譏笑，讓她自責不已。

如今家裡的經濟支柱沒了，妻子也不知如何是好，唯一心願只想燒一棟三合院紙紮屋給亡夫，「不用再擔心房東催房租…趕祂走，以後我走了.我們一家人還是可以住一起」，語畢，妻子回歸現實面，只能臉一沉默默感嘆「我們真的沒有多的錢，可以付擔這一切…」

原PO得知對方坎坷家世後，決定暖心伸出援手，喊話「妳不用擔心，阿兄後事全部的費用，我會處理！我先帶妳去挑靈厝好嗎！就當作是姐仔妳最後一次，照顧阿兄好嗎？」

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▲原PO也幫忙買衣物給孩子了！（圖／翻攝自臉書靈異公社）

人間處處有溫情，暖能量噴發，這篇文章在臉書「靈異公社」掀起關注，不少網友都盼望加入援助行列，「可以跟姐仔說嗎…我願意幫小孩買鞋，小孩沒鞋很難過啊」、「他們需要小孩的衣服或鞋子嗎，我可以寄過去給他」、「那位啊姐的小朋友需要鞋子、衣服我能提供，生活用品也行」、「如果有需要我可以幫點小忙，如果不嫌棄不多的話」。

對於網友熱心響應，原PO也相當感激，昨天已幫忙購買衣物跟鞋子給喪家小朋友了，並向《ETtoday新聞雲》透露，「自願幫助弱勢的喪家，能力有限也不想被誤解」，因此婉拒透露喪家資訊。

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