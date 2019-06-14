涉猥褻女童下體　已婚補習班狼師辯「不小心摸大腿」

▲補習班男師遭控涉嫌猥褻女童下體，但他否認辯是不小心摸到大腿。（／翻攝臉書）

記者李忠憲／台中報導

后里某補習班驚傳女童遭猥褻！長相斯文已婚有小孩的曾姓男老師，日前竟趁機偷摸國小女學童下體，家長怒告卻只承認「不小心摸大腿」。警方及市府得知後已介入調查，若屬實將依法送辦。部分家長人心惶惶，希望能早日調查水落石出，免得小孩受害。

8歲國小女童小瑄（化名）在后里區知名的文教機構補習，6月初某日返家後神情有異，其母親發現後追問，小瑄才說，在補習班遭曾姓老師摸到尿尿的部位，家長一氣之下，9日帶著小瑄前往派出所報案，警方也隨即通報市府教育局等相關單位調查。

曾男矢口否認猥褻女童下體，僅告知當時因為女童穿短裙，「不小心摸到大腿」。

不少家長聞訊後紛紛打探是哪一家補習班，小孩在該補習班的家長則不敢相信，看起來像是鄰家大哥哥竟會是狼師，感到難以置信。補習班面對媒體詢問，也三緘其口，不願說明。

台中市教育局表示，曾姓老師遭指控涉嫌摸女童下體，他否認並辯稱是「不小心摸到大腿」，目前家防中心已由社工處理調查，警局也已介入調查，將等調查結果出爐後，依補習及進修教育法等規定處理。

另外，已請補習班暫停曾姓負責人授課，避免再發生類此情形。另請該班於上課中對學生宣導相關知識，嚴禁教職員與學生單獨相處，防制不當行為，並將持續督導該班加強教職員工教育訓練，應尊重學生之學習權、受教育權、身體自主權等，以維受教學生權益。

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