為了土地公的一包可樂果　她被帶到廁所搜身...全身摸透透

▲陳男假借「搜身」刻意在女子身上下其手，對她猥褻得逞，事後大搖大擺地離開。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹1名陳姓色狼在土地公廟裡見到心智不足的女子私自偷拿供品，威脅要求搜身，否則要報警，藉此對女子猥褻得逞。陳男向警方坦承犯行，事後也與被害人達成和解，新竹地院依強制猥褻罪判1年8個月，緩刑5年。

判決指出，陳男於2018年4月深夜到新竹縣竹北地區某間土地公廟，恰好見到1名心智缺陷的女子在土地公廟裡拿供桌上的可樂果餅乾，陳男假借名義要求搜身，威脅她若不從就要報警。



女子心性單純因此聽信陳男的話，與他一起到廁所，陳男假借「搜身」刻意在女子身上下其手，對她猥褻得逞，待滿足獸意後才大搖大擺地離開，女子並不知遭到男子猥褻，回家後還跟哥哥說有此一遭遇，哥哥驚覺妹妹被色狼「揩油」連忙帶妹妹到警局報案。

陳男到案後坦承犯行，事後也賠償數萬元獲得諒解。法官調查，陳男過去並無前科，顯非惡性重大之人，但以該手段強制猥褻心智明顯不足的被害女，雖有不當，但考量陳男因未控制私慾而觸犯重罪，也未以強力手段造成她身體受傷，同時審酌陳男坦然承認錯誤，且雙方已和解，被害女也向法官表示可以給對方緩刑，以勵自新。



法官認為，陳男犯罪情節，與法定刑3年以上10以下有期徒刑，兩者相較，有情輕法重之憾，依刑法59條予以減刑，因此依強制猥褻罪判1年8個月，緩刑5年，期間保護管束，並提供60小時勞動服務。