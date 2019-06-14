　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他開箱沒鄰居停車位「比臥室還大」　網封78號王位：根本獨立車庫

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

大到沒朋友的停車位。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO分享停車位開箱文，因為當天剛好要搬東西，所以車子停得比較靠邊。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

網搜小組／綜合報導

不少愛車人士停車前都會習慣尋找「最安全」的位置，以免被其他人不小心刮花愛車。一名網友13日在臉書「爆廢公社」PO出兩張照片，分享他的停車位開箱文，整體空間簡直比自家的臥室還要大，讓網友們看了超羨慕。

照片中，原PO的停車位編號是78號，剛好位於上下車道的中間，雖然三面都是牆，但前後左右都沒有「鄰居」，左右多出來的空間甚至還可以各容納一輛機車。他半開玩笑地分享這篇停車位開箱文並聲稱，「沒有鄰居的感覺真好，停車位比臥室大的概念。」

請繼續往下閱讀...

大到沒朋友的停車位。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲網友笑稱原PO的停車位不只空間大，連號碼也很強大。

雖然有網友質疑這張照片好像在4月初就看過了，但大部分的網友都不在意，紛紛留言跟著大讚，「好棒的位子，沒有什麼可以顧慮，放心停」、「根本王位，旁邊還可以停機車」、「怎麼這張照片讓人有點想拜拜」、「連號碼都很屌」、「這是獨立車庫啊，說，你花多少錢賄賂買的」。

還有網友調侃，「你有本事橫著停，也不會有人罵你，我還會給你掌聲。」對此，原PO回覆，照片中車子比較靠旁邊停是因為要搬東西，而且自己不是建商，沒有偷留給自己這種事，住的也是一般電梯大樓，雖然車位的確大到可以橫著停，甚至是甩尾「入庫」，但這樣做的話車會開不出來。

▼原PO全文。

大到沒朋友的停車位。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

ET快訊
阿翔「哭求老婆不要離婚」！　經紀人曝夫妻談判進度
韓國瑜副總統人選條件曝光！競選總部放高雄：這是對市民的承諾
男童遭「分屍」排列路旁？轉過去竟有4人…網曝當地黑暗情景

關鍵字：爆廢公社,停車位

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遇到台灣心動了！紫色愛心暴雨狂放閃電　網友苦笑：愛到哪下到哪

退休女師：我有18％，每月利息20萬　借信用卡狂刷騙走270萬

小吃店常客吃到滾上床　約老闆娘女兒唱「掌聲響起」下場慘

「今日香港明日台灣，可能嗎？」　韓國瑜秒答：我們是中華民國

「豪大雷雨彈」襲高屏！20縣市警報齊發　撐過今天就放晴

9組藝術家能量爆發！信義誠品從外牆到手扶梯「包棟」創作免費參觀

裝熟魔人「以弄哭你小孩為樂」　名醫爆粗口：去你X的！女網友：婆家長輩親戚全中

他開箱沒鄰居停車位「比臥室還大」　網封78號王位：根本獨立車庫

正宮「守護那條線」必拜！恩愛大聖公媽「背對背」　擊退越線小三

「真愛不會傷人」美女網紅寫神文：是矯情！網友讀完懂了…速貼謝忻臉書

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

林鄭月娥「反送中」後首度現身　掉淚駁斥賣港：我已經犧牲很多

牧場遊客活逮「秋行軍蟲首例」 　1動作阻蟲害擴散！免虧36億農損

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　 網不捨：原來妳早知道

71歲駝背婦收養「45名孤兒」　吃垃圾堆食物活...孩子變醫生、老師

裝熟魔人「以弄哭你小孩為樂」　名醫爆粗口：去你X的！女網友：婆家長輩親戚全中

他開箱沒鄰居停車位「比臥室還大」　網封78號王位：根本獨立車庫

正宮「守護那條線」必拜！恩愛大聖公媽「背對背」　擊退越線小三

「真愛不會傷人」美女網紅寫神文：是矯情！網友讀完懂了…速貼謝忻臉書

遇到台灣心動了！紫色愛心暴雨狂放閃電　網友苦笑：愛到哪下到哪

「豪大雷雨彈」襲高屏！20縣市警報齊發　撐過今天就放晴

快訊／大雷雨突襲！對流進入陸地　大台北桃竹苗防暴雨＋雷擊強風

9組藝術家能量爆發！信義誠品從外牆到手扶梯「包棟」創作免費參觀

上千作品中精選130件！第9屆「一○八年全國美術展」開跑

快訊／煙囪雲疑生成　桃竹苗中「大雷雨警戒」灌3小時！全台明天迎最大雨勢

胡椒餅不是胡椒餅　香港廚魔的台灣味跟你想的很不一樣

快訊／「突然大晃！」智利西岸發生規模6.5強震　深度僅10公里

裝熟魔人「以弄哭你小孩為樂」　名醫爆粗口：去你X的！女網友：婆家長輩親戚全中

洗澡要先洗臉！防爆痘5技巧曝　白飯、牛奶＝臉爛兇手

外送不再靠機車　Uber Eats要推「無人機」送餐服務

他開箱沒鄰居停車位「比臥室還大」　網封78號王位：根本獨立車庫

江少慶挑戰3連勝失敗　先發未滿5局失5分吞第5敗

厄文準備好加盟籃網？　傳自由市場一開市就簽約

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！　Grace傷很重…經紀人曝夫妻談判進度

雷蛇飲料E3搶先試喝　玩家吐槽：喝完沒有RGB特效

沙鹿茶館38秒狂轟26槍！短褲妹「以為放鞭炮」淡定撥髮自拍

生活熱門新聞

「雷雨彈」夜襲　全台20縣市豪..

國中生玩夾娃娃機「一次輸3萬」

即／大雷雨突襲！大台北桃竹苗防..

交往3個月！她心冷提分手更揪心..

她忘帶錢包喊餓！男友身上僅60..

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

桃竹苗中大雷雨灌3小時！明迎最..

遠距離每次都做　她和金牛男友「..

爽炫神級停車位！網秒心動：值2..

無名英雄靠「1動作」發現秋行軍..

五楊高架確定延伸到新竹！台北→..

通報秋行軍蟲收娃娃當獎勵　農委..

媽製零食花束參加兒畢典　網讚面..

公益蛋糕想放「照片」宣傳！網紅..

更多熱門

相關新聞

哥們違規吃紅「群組求平分」他傻眼

一名男網友前陣子和一票朋友出遊，怎料開車的哥們今天收到罰單後，立刻在群組問「要平分嗎？」他認為，當初交通費都有平攤，但現在明明是對方自己違規，卻要拉大家下水，實在不太厚道。

人夫日本出差！挑童裝寵兒　她翻標籤傻眼

姨狂借錢「惡魔沒好下場」網全看傻

買30元果汁！她喝幾口男友討15元

爽炫神級停車位！網秒心動：值200萬

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

爆阿翔故意被拍逼離婚！偷吃謝忻內幕曝光

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

謝忻269字手寫道歉：Grace對不起妳！

阿翔老婆哭罵阿翔：你真的太過份！

謝忻道歉信引論戰！網分析目的

最容易日久生情星座TOP 5

中油貨輪遇襲　石油腦到底是啥？

男童遭「分屍」排列路旁？網曝當地黑暗情景

越南妹尺度超開！ 熱褲三角洲全露

謝忻狂飆3金句！羞恥心爆發6次道歉

屏科大闖紅燈罰200　學生怒：法源？

子瑜出道4年終於剪劉海！　粉絲激動：超仙

謝忻發文告白阿翔「我愛你」！激吻完癡情護愛

更多

最夯影音

更多

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面