他開箱沒鄰居停車位「比臥室還大」　網封78號王位：根本獨立車庫

▲原PO分享停車位開箱文，因為當天剛好要搬東西，所以車子停得比較靠邊。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

網搜小組／綜合報導

不少愛車人士停車前都會習慣尋找「最安全」的位置，以免被其他人不小心刮花愛車。一名網友13日在臉書「爆廢公社」PO出兩張照片，分享他的停車位開箱文，整體空間簡直比自家的臥室還要大，讓網友們看了超羨慕。

照片中，原PO的停車位編號是78號，剛好位於上下車道的中間，雖然三面都是牆，但前後左右都沒有「鄰居」，左右多出來的空間甚至還可以各容納一輛機車。他半開玩笑地分享這篇停車位開箱文並聲稱，「沒有鄰居的感覺真好，停車位比臥室大的概念。」

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▲網友笑稱原PO的停車位不只空間大，連號碼也很強大。

雖然有網友質疑這張照片好像在4月初就看過了，但大部分的網友都不在意，紛紛留言跟著大讚，「好棒的位子，沒有什麼可以顧慮，放心停」、「根本王位，旁邊還可以停機車」、「怎麼這張照片讓人有點想拜拜」、「連號碼都很屌」、「這是獨立車庫啊，說，你花多少錢賄賂買的」。

還有網友調侃，「你有本事橫著停，也不會有人罵你，我還會給你掌聲。」對此，原PO回覆，照片中車子比較靠旁邊停是因為要搬東西，而且自己不是建商，沒有偷留給自己這種事，住的也是一般電梯大樓，雖然車位的確大到可以橫著停，甚至是甩尾「入庫」，但這樣做的話車會開不出來。

▼原PO全文。