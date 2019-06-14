她「走進」藥妝店防盜門狂嗶！奇葩實情店員超冏　友笑翻：幫妳的腳消磁

▲藥妝店示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

明明都還沒開始逛，防盜門怎麼會一直叫呢？一名女網友在Dcard上分享一件奇遇，她日前經過藥妝店防盜門時發出嗶嗶聲，但明明包裡沒有任何會引發反應的東西；沒想到真相水落石出後笑翻店員跟朋友，開玩笑表示「要不要幫妳的腳消磁？」

一名女網友日前在Dcard上分享一件趣事，她表示日前她和友人到藥妝店買東西，朋友很順利地先通過了防盜門，但是當她要進去時門卻開始嗶嗶叫，「當時剛好有2位店員在門旁收東西，我很驚訝地看著他們，他們也很驚訝地看著我。」

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原po隨後驚恐地開始檢查自己的包包，但都是一些平時會帶的東西，如手機、錢包、鑰匙之類的；店員接著詢問她是否有在其他店買到沒消磁的商品，但她表示沒有，並且把最有可能引起反應的「鑰匙」在門中間甩一甩，也沒有任何聲音響起。

原po最後默默把自己開過刀的腳往門中間伸，果不其然門又開始嗶嗶叫，兇手才終於現形。原po向店員解釋自己有開過刀，裡面有裝螺絲，應該就是因為這個的關係；店員們聽聞後都傻住，朋友也在一旁笑到不行。

▲原來原po的腳開過刀，裡面有螺絲。示意圖，與本文當事人無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

原po尷尬表示，「想當然爾，離開時又叫了一次」，朋友還開玩笑問她說要不要請店員幫她的腳消磁一下。

網友們得知這個特殊經歷都笑噴，紛紛表示「給我把你的腳留下」、「我之前去無印也是狂叫，後來才發現是學生證，大家都在看超丟臉的」、「以前手用矯正器通過的時候也是」、「我開始懷疑我之前經過誠品的門會嗶嗶叫，是不是因為我肚子開過刀哈哈哈」。

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