拯救台灣36億的真男人！首例「一眼認出」秋行軍蟲　竟是工程師餵羊發現的

記者許力方／綜合報導

苗栗縣飛牛牧場8日被發現第一例「秋行軍蟲」，出手的無名英雄現身了！防檢局12日疫情記者會上，從事半導體產業工作的張先生談到，平常就有看國際新聞，也曾學習化學相關科系，讀到秋行軍蟲資訊，剛好端午連假和家人去玩時，從牧場買回來的玉米葉上發現了秋行軍幼蟲，馬上通報，拯救了飛牛牧場，更讓台灣免於每年36億元農損的嚴重蟲害。

張先生12日現身記者會接受表揚，說到上周六和家人前往飛牛牧場時，買了青割玉米葉要餵羊時，赫然發現葉片上有隻蟲，當下仔細觀察後拍下照片，馬上請員工通報主管「這可能是秋行軍蟲，要趕快通報」，自己也透過關係聯繫媒體，希望可以加速政府的動作機制啟動。

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▲拯救台灣36億的真男人！首例「一眼認出」秋行軍蟲，竟是他餵羊發現的。（圖／記者蔡南州攝）



▲農委會12日確認秋行軍蟲入侵，已進行殲滅。（圖／記者崔至雲攝）



張先生提到，自己從事半導體產業，曾讀過化學相關科系裡和秋行軍蟲相關的資訊，因為平常有關注國際新聞，知道秋行軍蟲長相、也知道其已造成國外嚴重農損，第一時間看到秋行軍蟲明顯的特徵「尾部4個點、頭有個倒Y」，馬上確認並通報，好在牧場、政府機制快速啟動，縣府、農業相關單位官員即時趕到，撲殺、防疫都做得很好，快速判別並且殲滅，拯救了牧場。

「真的很不希望看到這隻蟲出現在台灣！」張先生提醒防檢局，未來要更完善通報機制，這次能發現台灣第一例秋行軍蟲，是經過許多人通力合作的結果，他自己只是因緣際會的剛好看到。

「秋行軍蟲危害比非洲豬瘟可怕！」防檢局8日接獲飛牛牧場通報，確認是全台首例秋行軍蟲入侵，宜蘭頭城食用玉米田、嘉義青割玉米田也陸續傳出疫情，防檢局12日確認後進行銷毀，行政院長蘇貞昌不僅衝到現場視察，更特別裁示，即日起主動通報且鑑定確認的民眾可得1萬元獎勵金，呼籲全民共同防疫，農委會主委強調，目前發現的秋行軍蟲尚屬第一代的幼蟲，應把握近2、3周的黃金防疫期，針對發現農地劃定疫區、銷毀，先行殲滅勿讓其成蟲。