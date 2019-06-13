　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

拯救台灣36億的真男人！首例「一眼認出」秋行軍蟲　竟是工程師餵羊發現的

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者許力方／綜合報導

苗栗縣飛牛牧場8日被發現第一例「秋行軍蟲」，出手的無名英雄現身了！防檢局12日疫情記者會上，從事半導體產業工作的張先生談到，平常就有看國際新聞，也曾學習化學相關科系，讀到秋行軍蟲資訊，剛好端午連假和家人去玩時，從牧場買回來的玉米葉上發現了秋行軍幼蟲，馬上通報，拯救了飛牛牧場，更讓台灣免於每年36億元農損的嚴重蟲害。

張先生12日現身記者會接受表揚，說到上周六和家人前往飛牛牧場時，買了青割玉米葉要餵羊時，赫然發現葉片上有隻蟲，當下仔細觀察後拍下照片，馬上請員工通報主管「這可能是秋行軍蟲，要趕快通報」，自己也透過關係聯繫媒體，希望可以加速政府的動作機制啟動。

▲▼拯救台灣36億的真男人！首例「一眼認出」秋行軍蟲　竟是工程師餵羊發現的。（圖／記者蔡南州攝）

請繼續往下閱讀...

▲拯救台灣36億的真男人！首例「一眼認出」秋行軍蟲，竟是他餵羊發現的。（圖／記者蔡南州攝）

▲▼ 秋行軍重。（圖／記者崔至雲攝）

▲農委會12日確認秋行軍蟲入侵，已進行殲滅。（圖／記者崔至雲攝）

張先生提到，自己從事半導體產業，曾讀過化學相關科系裡和秋行軍蟲相關的資訊，因為平常有關注國際新聞，知道秋行軍蟲長相、也知道其已造成國外嚴重農損，第一時間看到秋行軍蟲明顯的特徵「尾部4個點、頭有個倒Y」，馬上確認並通報，好在牧場、政府機制快速啟動，縣府、農業相關單位官員即時趕到，撲殺、防疫都做得很好，快速判別並且殲滅，拯救了牧場。

「真的很不希望看到這隻蟲出現在台灣！」張先生提醒防檢局，未來要更完善通報機制，這次能發現台灣第一例秋行軍蟲，是經過許多人通力合作的結果，他自己只是因緣際會的剛好看到。

「秋行軍蟲危害比非洲豬瘟可怕！」防檢局8日接獲飛牛牧場通報，確認是全台首例秋行軍蟲入侵，宜蘭頭城食用玉米田、嘉義青割玉米田也陸續傳出疫情，防檢局12日確認後進行銷毀，行政院長蘇貞昌不僅衝到現場視察，更特別裁示，即日起主動通報且鑑定確認的民眾可得1萬元獎勵金，呼籲全民共同防疫，農委會主委強調，目前發現的秋行軍蟲尚屬第一代的幼蟲，應把握近2、3周的黃金防疫期，針對發現農地劃定疫區、銷毀，先行殲滅勿讓其成蟲。

▲▼頭城鎮疑似秋行軍蟲現蹤，採樣送驗最快12日確認。（圖／翻攝自農委會動植物防檢局網站，下同）

ET快訊
快訊／挾持人質畫面曝光！歹徒內訌棄械投降　署長進入帶2嫌上警
快訊／歹徒疑持M4A1步槍！2短裙女子步入現場　9人質全員獲
快訊／王鴻程「頭部近身」暴投！狂噴垃圾話　兄弟、統一板凳2度

關鍵字：飛牛牧場,秋行軍蟲,工程師,防檢局,農委會,苗栗

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

開球遭抗議「氣到想走人」！館長自曝心酸內幕：我不會再去了...

影／差點虧36億！他靠「1動作」發現秋行軍蟲　網讚：高手在人間

Instagram限時動態有大驚喜！「彩虹圈圈」新功能　背後原因曝光

很常已讀不回！「真正的好姊妹」具備10大特質…妳的她中幾點？

蝦皮小編撿到槍　壞壞PO文「有了這個」量好友的界線

存款200萬！夫妻內湖零售業上班…「年薪320萬」想買北市房　網勸存錢

多花110萬買空氣！她砸870萬買房「3年後驚覺少5坪」　賣房慘泡湯

罕見！男大生「胸腔長睪丸癌腫瘤」胸悶、胸痛當成練跆拳受傷

拯救台灣36億的真男人！首例「一眼認出」秋行軍蟲　竟是工程師餵羊發現的

8年前約定！蔡明亮邀雲門2「沙丘漫舞」　6/23宜蘭壯圍免費觀賞

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

阿翔：和謝忻情感滿滿　大街擁吻..打臉過往「兄弟情」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

快訊／謝忻認違反社會道德　「越了不可跨越的那條線」

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

邊緣人還分學霸、宅宅型！？臺大街訪網QQ...照片找不到自己

范丞丞唱《朋友》全跑調　「看嘴型猜字」當場變KTV

拯救台灣36億的真男人！首例「一眼認出」秋行軍蟲　竟是工程師餵羊發現的

8年前約定！蔡明亮邀雲門2「沙丘漫舞」　6/23宜蘭壯圍免費觀賞

「流麻溝15號」曾是他們共同戶籍　2019綠島人權藝術季暑假展開！

女力浪潮！23位女性當代藝術家　集結半世紀女性主體創作

蝦皮小編撿到槍　壞壞PO文「有了這個」量好友的界線

高雄農產品進軍國際　魏應充推動全台600公頃地瓜契作

內政部自創「貓咪效應」…神解釋豪雨襲台　蘇貞昌：別瞎掰好嗎？

影／隔5年再噴發！90歲爺「一座粉瘤火山」爆土色膿漿...半小時才擠光　網喊療癒

沒顏色的甜點店、30年後原味海鮮！駁二「不尋常料理」13組超狂菜單

【廣編】保樂力加偕新北市府及環保大使溫昇豪「點亮瓶安，點亮愛」

獨／桃園槍手血鷹幫悍將近照曝光　求吃冰沙見懷孕女友大哥見證始投降

Netflix 從影音進軍投資遊戲！將推三款遊戲橫跨各平台

桃園2嫌上月「掃射摩鐵」在逃！車行挾持5小時　驚動警政署長

拯救台灣36億的真男人！首例「一眼認出」秋行軍蟲　竟是工程師餵羊發現的

終於輪到你！《Final Fantasy VIII》將推高畫質移植版

世大運／林穎欣和傷共處當考核賽　呂紹全目標同樣在奧運

射箭世錦賽／中華反曲弓男女團都取滿額　僅4國雙拿東奧門票

「老爹」槍擊案5兇嫌被逮補　警方不排除買兇殺人

多花110萬買空氣！她砸870萬買房「3年後驚覺少5坪」　賣房慘泡湯

林心如剪短了！　喜曝新造型：新的開始…逆齡美貌驚豔3萬網友

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

無名英雄靠「1動作」發現秋行軍..

遠距離每次都做　她和金牛男友「..

90歲爺「粉瘤火山」爆土色膿漿..

「氣到想走人」！館長自曝心酸內..

她忘帶錢包喊餓！男友身上僅60..

交往8年男友偷吃！氣質女神回被..

蜂蜜到底是什麼？「養蜂第四代」..

花950客製家貓鑰匙圈！網見成..

好市多買洗髮精　男友香到崩潰…

媽製零食花束參加兒畢典　網讚面..

高雄菜兵站夜哨喊「查哨官來了」..

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她..

發現首例秋行軍蟲的無名英雄現身..

更多熱門

相關新聞

防秋行軍蟲　陳其邁：全民當柯南　

由於西南氣流的關係，已在台灣多個地區發現農業害蟲「秋行軍蟲」的蹤跡。行政院長蘇貞昌11日與農委會主委陳吉仲前往確認「秋行軍蟲」侵台首例的苗栗，視察防疫作為並下達三項防疫指示。行政院副院長陳其邁也在12日透過臉書發文宣傳「全民當柯南，尋找秋行軍蟲」，並貼出秋行軍蟲的辨識方法，且呼籲全民通報秋行軍蟲的蹤跡，如果有發現秋行軍蟲，請立即通報！

汐止工程師家庭不幸福又缺錢…竟整掌拍在她的美乳上

杜絕秋行軍蟲！　今起通報經確認者可得1萬元獎勵

宜、雲、嘉等農田還有7案例疑似秋行軍蟲

發現首例秋行軍蟲的無名英雄現身！

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

謝忻爆是小三　閨蜜王宇婕回應了

即／桃園歹徒持槍挾持人質　警匪封街對峙

王鴻程挑釁　自家教練也看不下去

老婆發現偷吃…阿翔「聊一下就出門了」　利菁批：殘忍

除暴特勤隊警力曝光！3大隊警力讓2嫌繳械

渣老公沾上恐怖閨蜜！「情慾噴發」逼瘋正宮

即／歹徒疑持M4A1步槍！2短裙女子步入現場

即／車行監視器曝光！歹徒內訌棄械投降

謝忻爆早暗戀阿翔！不倫地下情時間軸曝光

謝忻認私傳「黑蕾絲內褲照」給阿翔！過程老婆全都知情

港警務處長：激進示威有如殺人！

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

曾昱嘉甩肉30公斤公開減肥過程

41歲女友與同事過夜　慘遭小男友勒斃

更多

最夯影音

更多

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

阿翔：和謝忻情感滿滿　大街擁吻..打臉過往「兄弟情」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面