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比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

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▲▼越南妹自製牛仔熱褲。（圖／翻攝自微博）

▲牛仔熱褲右邊挖了一個大洞。（圖／翻攝自微博）

國際中心／綜合報導

夏天一到，不少女性貪涼快，大膽的穿著一不小心就「走得太前面」。近日就有一張越南妹穿熱褲的照片在網路上瘋傳，只見一名辣妹穿著低腰超短牛仔熱褲，褲子的左邊挖了一個大洞，幾乎把三角洲曝光了，讓不少網友紛紛直呼「這種時尚我還真的看不懂！」

▲▼越南妹自製牛仔熱褲。（圖／翻攝自微博）

▲越南妹穿上後三角洲若隱若現。（圖／翻攝自微博）

據《中國報》報導，照片中這位辣妹，上身穿著一件低胸、露著小蠻腰的黑色上衣，乍看之下很正常，但仔細一看，她的下身竟是穿著一件左邊挖了個大洞，且破洞大到幾乎可以直接看見「三角洲地帶」，感覺動一下就會完全曝光。其中，還有一張照片顯示，這位辣妹跨坐在腳踏車上，身旁友人則是從側面拍下，「神祕三角洲」可以說是一覽無遺。

這件設計過於前衛、挑戰最高尺度的牛仔熱褲一曝光後，立即引起大批網友關注，許多較為保守的越南網友更是罵聲不斷，紛紛留言罵道，「如果要穿成這樣，乾脆不要穿」、「根本是想引誘人犯罪」、「不怕風吹進洞嗎？」「會不會一不小心看到茂密黑森林... 」、「傷風敗俗！」「露陰癖？」「是不是想引人犯罪」、「完美詮釋人遮臉後天下無敵！」

▲▼越南妹自製牛仔熱褲。（圖／翻攝自微博）

▲坐在腳踏車上，三角洲一覽無遺。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：越南,熱褲,三角洲,東南亞要聞

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