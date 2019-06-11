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遠距離每次見面都會做　她和金牛男友「說一段話」超後悔：福利沒了

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情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO對金牛男友說，「你是不是只想做那件事情」？（圖／示意照／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

一名女網友分享金牛座男友的言行，讓她直呼「早知道我就惦惦（台語，指安靜），現在福利都沒了，自毀前程！」有網友表示，「好好珍惜這隻牛，因為愛妳所以不希望讓妳反感，為的只是希望妳開心。」

原PO近日在「戀愛公社」臉書社團發文說，之前因遠距離關係 ，加上熱戀期，所以每次見面都會發生親密關係，「有一次我不經意地說，每次見面都沒有去哪裡 ，都是在房間，你是不是只想做那件事情？」

請繼續往下閱讀...

「不說還好，從那一次之後每次見面 ，他就帶我去風景區」，原PO表示，「到處走帶我去吃東西，牽著我的手到處拍照，然後就送我回家。我問他是不是生氣了？他說『因為妳會提出來，就代表妳不喜歡這種感覺，所以我不要妳不開心。我是真心喜歡妳，想要認真在一起，我不想妳把我想成那種男人』。」

▼原PO說，現在男友都帶她出去玩、到處拍照。（圖／示意照／記者黃克翔攝）

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

原PO無奈說，「現在我想跟我男朋友說，你這個笨蛋，不喜歡每次見面做，也不代表從此都不做啊。好囧，金牛男是不是很木訥啊？」

對此，有網友表示，「那妳就主動一點，記得要『明示』，不然妳可能會有看不完的風景。」原PO回，男友把風景區的行程排很滿，煩死了，「我真的有看不完的風景了，因為他已經列了很多台灣的風景區要等著去了。」

有人笑說「植物園逛了嗎」？原PO回，「植物園賣鬧啊，因為我們不常見面（遠距離）。所以水庫去了、公園去了、爬山去了、知名風景區也去了，他又再計劃下一個風景區了啦！」

▼原PO想問金牛男是不是很木訥？（圖／示意照／翻攝免費圖庫Unsplash）

▲▼擁抱,情侶,戀人。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

一名網友留言，「笨蛋！不要『只』在房間」；原PO回「真是的，早知道我就惦惦，現在福利都沒了，自毀前程。」也有金牛男說，「我跟你男友差不多情形」；原PO回，「吼，我故意說累，看看會不會有機會，結果他說『那我送妳回家』，登登。」

其他人留言，「可以先去逛逛再去壞壞，一舉兩得」、「金牛很在意對方的感受，金牛路過」、「金牛會自己腦補出很多劇場及八點檔的」、「金牛真的是木頭無誤，不會說，只會用行動表示一切」、「好好珍惜這隻牛，因為愛妳所以不希望讓妳反感，為的只是希望妳開心」。

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關鍵字：戀愛公社,金牛座

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