男友桌布放正妹！遭質問裝死女友爆氣　一旁尷尬友小聲緩頰...後悔了

▲原po見男友桌布放正妹，有點吃醋生氣。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／綜合報導

一名女網友眼見男友的手機桌布放的是一位正妹，就忍不住在友人面前吃醋還生氣，害一旁的朋友超尷尬，趕緊小聲勸說，希望小倆口不要吵架。沒想到原po看朋友這麼認真卻笑了，真相也讓對方傻眼，還不小心爆了粗口，順帶閃瞎一票網友。

一名女網友在Dcard上分享自己和男友的趣事，她表示日前和男友及朋友出去時，瞥了男友手機一眼，心血來潮就質問他說「欸，你手機桌布那個正妹是誰？」但是男友卻不想搭理，只冷冷說了「喔...不知道耶。」

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下秒原po卻小動怒，吼說「太扯了吧！放這麼正的女生是怎樣！」她見男友沒想解釋，心裡似乎很不是滋味。這時一旁的朋友見狀覺得有些尷尬，把原po拉到旁邊，小聲地勸說「怎麼了？妳男友惹妳生氣喔？」還安慰原po說不定男友的桌布是藝人，就不要太在意了。

原po愣了一下，突然笑開坦承「喔沒啦他放的是我啦哈哈哈！我只是想嘴砲而已。」讓擔心的朋友瞬間傻眼飆出髒話。

▲原來只是放閃啊！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文一出，網友們紛紛表示「我是你朋友會想打你」、「超喜歡這種閃」、「素顏太久，忘記自己有化妝的樣子」。

另外，貼文還釣出許多同路人，「我都在他旁邊還偷偷打給他，然後再問他哪個妹子打給你啊」、「我也會這樣欸哈哈，我男友都說我越來越八七哈哈哈，每次都說我是神經病」、「我：今天是什麼日子？你居然忘了。男友：今天是6/9號。我：不是，是我國中同學生日。你太過分了居然不知道」。

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