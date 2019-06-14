買脫毛膏！他備註「勿寫商品名」　見包裹「完美達到要求」吐血：低能嗎

▲原po買網購，包裹備註讓人吐血 。（圖／翻攝爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

購買網購時，許多人為了避免被家人念浪費錢，或是買的東西太尷尬，都會特地要求賣家不要在包裹上標出商品名。沒想到這名男網友買的東西不僅直接被寫出，後面的一行字更讓他傻眼不懂賣家在想什麼。網友見狀也笑噴，表示「完美達到你的要求啊！」、「你被整了啦」。

「這網拍也太低能了吧！」一名男網友無奈在臉書「爆廢公社二館」抱怨，他表示自己日前上網買了3罐脫毛膏，為了不必要的麻煩和懶得解釋，下單時還特地在備註欄寫上「麻煩不要在上面寫商品名」。

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沒想到收到包裹後他差點吐血，只見白單上不僅大剌剌地寫著「脫毛膏3瓶」，後面還一字不漏地把原po的要求複製貼上，看起來格外諷刺，不知道的人還以為原po有惹到賣家，才這樣被故意惡整。原po傻眼表示，還好自己買的不是情趣用品，但真的不懂這家網拍在想什麼，「也太低能了吧！」

▲完美複製貼上耶！（圖／翻攝爆廢公社二館）

原po透露，他買脫毛膏是因為要除鬍子，當時老爸比他先看到包裹，就問他要做什麼用，他心裡超納悶，想說明明就隱藏商品名了，爸爸怎麼還會知道，一看突然就懂了，忍不住飆出髒話。

網友們看了都笑翻，也順帶分享身邊遇過類似的蠢事，「我有朋友訂了肛塞，我後來問：有沒有跟賣家說不要顯示物品名稱，他說：沒有。結果去超商收包裹就看到：肛塞尾巴」、「直接複製貼上」、「你被整了啦」、「他完美達到你的要求了，一字不漏」、「說不定賣家少看一個『不』字，所以以為你強調要寫上去」。

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