松果購物累計GMV將破20億元　公開發行股票走向資本市場

▲松果購物走向資本市場，宣布正式公開發行，股票代號6740。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

松果購物今（6/12）宣布正式公開發行，股票代號6740，並首度公開營運實績，自2016年5月開站至今，累積交易額（GMV）將正式突破20億元，根據107年度財務報告顯示，107年度GMV為9.26億元，營業收入達1.51億元，每股盈餘1.32元；2019年1～5月累計GMV年成長仍超過100%，目前店家數達4,100家，商品數超過21萬件，APP下載數較去年同期再增8成，吸引超過160萬人次下載。

松果購物成立初期遇上電商大戰，靠著建立「賣方免租金、買方免運費」的市場差異化策略，以及主攻生活家居品類特色，以輕資產電商優勢找到商業獲利模式之外，另持續擴充AI推動數位廣告整合行動電商機制，從行動用戶體驗、精準流量和會員經營等方面著手發展，不到兩年即損益兩平。

展望未來，松果購物提出4大策略方針，1、持續透過AI優化及系統制度建立，提升平台端的整體營運效率，把人力花費在開發新成長動能、建立用戶體驗及黏著度；2、建立平台特色並規模化，提升物件數掌握全面消費生活家居需求及綜合性品類，推進品牌認知及高度識別；3、將籌組剖析資料、分析數據及整合運用AI服務端團隊，找到最適時機導入技術系統；4、從CRM深度解析，掌握消費分層及分眾行銷，打造成為生活社群電商。董事長郭家齊期待松果購物成為「比輕資產還要更輕」的電商平台。