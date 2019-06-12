東森購物網累計前5月業績成長75%　多元通路之冠

▲東森購物公告2019年5月合併營收為16.8億元，創下歷史同期單月營收新高紀錄。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物公告2019年5月合併營收為16.8億元，較去年同期成長20%，創下歷史同期單月營收新高紀錄，累積前5月合併營收約81.88億元，年增40%，成績也是歷年同期之最。東森購物網今年前5月業績，較去年同期成長達75%，是多元通路中表現最為突出。

東森購物表示，業績能持續成長主要憑藉著網路營收，旗下購物網整合通路資源並結合電視購物，同步在網路上創造更多選擇機會，再運用大量異業結盟，例如LINE購物、街口和銀行信用卡的行銷策略合作，成功相互導客，統計2019年1～5月較去年同期成長75%。此外，自去年8月開始發放東森幣後，迄今已累積發出近23億，因會員用東森幣可享消費折抵優惠，也可玩遊戲互動，東森幣成為鞏固會員黏著度的成功要素之一。

除了虛擬通路，東森集團自去年併購東森自然美、透過新成立東森寵物雲與回歸經營權的東森房屋，挹注實體門市通路據點的成長佈局，另結合香港草莓網、東森購物網及東森直銷網聯通，利用虛擬通路串聯起現在正興起的「社交裂變」新商模，透過社群平台及口碑推薦等，將產品及服務快速擴散，產生影響力。

東森購物指出，自2018年4月東森直銷網聯通社交電商啟動以來，已超過92,000位店主與實習店主，累積營收已超過2.2億，目前仍快速成長中，其中有超過20位店主月收入超過百萬。透過店主事業的分享平台，操作方式簡單，推廣者即可進帳，非常適合小資族或是對折扣回饋敏感的消費者，輕鬆獲得業外收入，東森直銷網聯通社交電商的成功模式，不僅帶來大量新客，消費者分享擴大更多交易，也是讓東森獲利持續擴增的主要原因之一。

東森購物重點經營3大策略，分別為多通路、自營商品與會員經營，並透過大數據支持，強化線上線下導客，量身打造與會員之間的溝通，不論透過APP、EDM、簡訊或廣告，都能清楚精準的針對消費者的需求傳遞訊息。

▲東森購物「618購大趴」暖身慶開跑，消費滿額可享多重好康。（圖／翻攝自東森購物網）

對於6月中旬電商開打的618年中大促，東森購物網即日起暖身開跑，首波推出「東森幣回饋最高15%」、「登記抽iPad mini 2019 64G」、「滿額抽麗星郵輪石垣島假期」等多重好康，預計帶動業績挑戰100%成長。同時透過APP遊戲互動增加會員黏著度，祭出超值優惠與折扣讓會員有感，推升強勁消費力道。