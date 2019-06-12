　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

東森購物網累計前5月業績成長75%　多元通路之冠

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

東森購物大樓外觀（圖／東森購物提供）

▲東森購物公告2019年5月合併營收為16.8億元，創下歷史同期單月營收新高紀錄。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物公告2019年5月合併營收為16.8億元，較去年同期成長20%，創下歷史同期單月營收新高紀錄，累積前5月合併營收約81.88億元，年增40%，成績也是歷年同期之最。東森購物網今年前5月業績，較去年同期成長達75%，是多元通路中表現最為突出。

東森購物表示，業績能持續成長主要憑藉著網路營收，旗下購物網整合通路資源並結合電視購物，同步在網路上創造更多選擇機會，再運用大量異業結盟，例如LINE購物、街口和銀行信用卡的行銷策略合作，成功相互導客，統計2019年1～5月較去年同期成長75%。此外，自去年8月開始發放東森幣後，迄今已累積發出近23億，因會員用東森幣可享消費折抵優惠，也可玩遊戲互動，東森幣成為鞏固會員黏著度的成功要素之一。

除了虛擬通路，東森集團自去年併購東森自然美、透過新成立東森寵物雲與回歸經營權的東森房屋，挹注實體門市通路據點的成長佈局，另結合香港草莓網、東森購物網及東森直銷網聯通，利用虛擬通路串聯起現在正興起的「社交裂變」新商模，透過社群平台及口碑推薦等，將產品及服務快速擴散，產生影響力。

東森購物指出，自2018年4月東森直銷網聯通社交電商啟動以來，已超過92,000位店主與實習店主，累積營收已超過2.2億，目前仍快速成長中，其中有超過20位店主月收入超過百萬。透過店主事業的分享平台，操作方式簡單，推廣者即可進帳，非常適合小資族或是對折扣回饋敏感的消費者，輕鬆獲得業外收入，東森直銷網聯通社交電商的成功模式，不僅帶來大量新客，消費者分享擴大更多交易，也是讓東森獲利持續擴增的主要原因之一。

東森購物重點經營3大策略，分別為多通路、自營商品與會員經營，並透過大數據支持，強化線上線下導客，量身打造與會員之間的溝通，不論透過APP、EDM、簡訊或廣告，都能清楚精準的針對消費者的需求傳遞訊息。

電商618年中大促（圖／業者提供）

▲東森購物「618購大趴」暖身慶開跑，消費滿額可享多重好康。（圖／翻攝自東森購物網）

對於6月中旬電商開打的618年中大促，東森購物網即日起暖身開跑，首波推出「東森幣回饋最高15%」、「登記抽iPad mini 2019 64G」、「滿額抽麗星郵輪石垣島假期」等多重好康，預計帶動業績挑戰100%成長。同時透過APP遊戲互動增加會員黏著度，祭出超值優惠與折扣讓會員有感，推升強勁消費力道。

ET快訊
謝忻私傳「黑蕾絲內褲照」還露乳溝！阿翔笑「她就調皮」…老婆全
快訊／反送中示威警民對峙　香港立法會宣布「今日取消會議」
獨／被警察擊中右眼　香港示威男現身：完全看不見東西了

關鍵字：電商,網購,東森購物,618年中大促,年中慶

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

618年中慶網購再掀激戰　9大電商暖身開跑優惠搶先看

影／東森自然美加盟店花百萬裝潢新開張　王令麟先「讚」再說

7大電商買節能家電加碼回饋看這篇　汰舊換新救荷包

【廣編】凱擘前進夏季創業加盟展　推店家防護免費體驗

擺脫「臭」名就靠它！零鋁鹽淨味劑讓你健康流汗無異味

爽抽一年份免費吃！肯德基「重量級XL套餐」一次集結人氣3大天王

東森購物網累計前5月業績成長75%　多元通路之冠

與法國時尚同步！我的美麗日記「巴黎時裝週VIP限定禮盒」限量7000組

桃園台茂5千坪「約會地標」年底登場　6／20滿千送百優惠開跑

【廣編】SUGAR手機最新代言人！「蓋兒」超萌亮相

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

尷尬的臉僵倒數、不想站前面 各種經典拍照情境讓網友笑噴

港人嗆抵制高雄！韓國瑜疾呼　「別因晚幾小時發文就太情緒性」

小貓掉出底盤...車流中無助探頭　他見狀秒伸援手網讚：感謝司機

淡水遶境連2天鬥毆！侯友宜震怒　撤換分局長：兄弟衝鋒，你看螢幕？

電影院甜蜜求婚竟「忘帶戒指」下秒結局神逆轉網讚：好浪漫

【廣編】凱擘前進夏季創業加盟展　推店家防護免費體驗

擺脫「臭」名就靠它！零鋁鹽淨味劑讓你健康流汗無異味

爽抽一年份免費吃！肯德基「重量級XL套餐」一次集結人氣3大天王

東森購物網累計前5月業績成長75%　多元通路之冠

與法國時尚同步！我的美麗日記「巴黎時裝週VIP限定禮盒」限量7000組

桃園台茂5千坪「約會地標」年底登場　6／20滿千送百優惠開跑

【廣編】SUGAR手機最新代言人！「蓋兒」超萌亮相

松果購物累計GMV將破20億元　公開發行股票走向資本市場

婆媽最愛！Jamie Oliver印花集點又來了　全聯年中慶回饋10%祕訣公開

塑膠吸管掰了！肯德基今起不再提供　自備環保杯還可集點換可樂

曾昱嘉瘦身成功0桃花　原來早有穩交女友...秘戀2年2個月

恐怖殺人犯「偽裝」人妻亡夫　一起生活15年忌諱喊名字

蝦皮小編撿到槍　壞壞PO文「有了這個」量好友的界線

周湯豪曬嫩照「馬桶蓋短瀏海」曝光！　網一看照片大歪樓：比莉姐超正

中職／味全龍重組　2個測試會高達351人想要搶進職棒

中職／在「神奇打線」找出路　林智勝努力用成績留下

拜登承諾當選總統「就讓癌症可治癒」！網酸：私藏秘方？

這樣能吃嗎？跟著《人來瘋好菜+》顛覆味蕾　改變你的既定印象

李千那奔南投愛女國中畢典　很多人在看「我忍住沒哭」

買珠寶也能做慈善　寶格麗、HEARTS ON FIRE獻愛

消費熱門新聞

「奶茶五霸」快看看你是否都喝過

星巴克咖啡星冰樂升級　限定5天..

塑膠吸管掰了！肯德基今起不再提..

婆媽最愛！Jamie Oliv..

台灣味道被遺忘　美食部落客集氣

9大電商618年中慶暖身優惠搶..

星巴克連續2天「限4小時」買1..

免費吃一年！肯德基重量級套餐來..

桃園台茂5千坪「約會地標」年底..

配方升級！超商咖啡霸主年賣3...

今夏必喝！超商咖啡新寵兒引爆潮..

東森購物網路營收　多元通路之冠

可怕室內外曬衣問題　過敏找上你

趁年中慶　momo幣加入點數戰..

更多熱門

相關新聞

松果購物公開發行股票代號6740

松果購物今（6/12）宣布正式公開發行，股票代號6740，並首度公開營運實績，自2016年5月開站至今，累積交易額（GMV）將正式突破20億元，根據107年度財務報告顯示，107年度GMV為9.26億元，營業收入達1.51億元，每股盈餘1.32元；2019年1～5月累計GMV年成長仍超過100%。

婆媽最愛！Jamie Oliver集點又來了

買龍貓抱枕　賣家寄「熊貓」硬凹

超扯10大網拍奧客行為　賣家傻眼

網購生鮮品直接送到冰箱　沃爾瑪新配送計畫曝光

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」

快訊／阿翔出面了！認「沒拿捏好分寸」

快訊／阿翔老婆說話了！一開口就道歉

快訊／謝忻道歉認「違反社會道德」

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

他爆謝忻在後座「脫光光換衣服」！留飾品害正宮起疑

阿翔沒誠意被轟　天心小編也怒了：他在講什麼

起底阿翔「超正模特兒妻」！為老公引退卻遭背叛

謝忻認私傳「黑蕾絲內褲照」給阿翔！過程老婆全都知情

阿翔偷吃謝忻「連浩子也被捲入」！

謝忻激吻後「秒合體阿翔」！雙奔台中錄《大集合》

謝忻認了「喜歡阿翔！」親暱撥弄他瀏海

好市多看到真理褲！老公超興奮 …她換上傻了

翔嫂把謝忻當「一家人」　慘被背叛

更多

最夯影音

更多

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面