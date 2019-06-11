買龍貓抱枕…賣家寄「熊貓」硬凹：這就是　他氣炸這招秒堵嘴對方

▲網友網購抱枕，但賣家把「龍貓」寄錯成「熊貓」，還不認錯硬凹說「這就是龍貓」。（示意圖／pixabay）

地方中心／綜合報導

網購最怕遇到沒良心的賣家，若遇到商品有瑕疵或寄錯款式，退換貨也很麻煩！有網友在臉書發文，網購長條型抱枕，選擇了「龍貓」的圖案樣式，但賣家卻寄錯成「熊貓」，而讓他更生氣的是，賣家竟不肯認錯還瞎扯說「這就是龍貓」。

網友在臉書《爆怨公社》發文，「超傻眼的賣家，寄錯東西硬要凹。」從原PO上傳的照片可見，他先和賣家指出下訂的是龍貓，但寄來的是熊貓，而賣家卻回「這個就是龍貓的」，還不斷強調「這個也叫龍貓啊」、「款式沒錯壓」；原PO只好把龍貓圖案的抱枕圈起來給賣家看質問「那請問這個是什麼，這個圖案又是什麼」、「寄錯承認就好，為什麼要硬凹呢」，這時賣家才啞口無言默默認錯，告訴原PO退換貨的地址及電話，還說運費會一併退。

▲賣家不認錯，還說「這就是龍貓」、「款式沒錯壓」。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

賣家一開始不承認寄錯，硬凹的態度已經讓人很不爽了，沒想到還有讓人更生氣的事，賣家原本表示運費會一併退還，最後卻相當不負責任直接消失，讓原PO找不到人。原PO發文寫道，「承諾要付運費結果搞失蹤！我也是傻才先把東西寄給他！」

此文一曝光，網友也紛紛留言轟這個賣家，「唉～網路賣二手品已經很難賣了，這些賣家沒把市場搞爛是不罷休嗎」、「眼Ｘ又沒誠信，缺德」、「爛賣家」、「無言欸投訴了啦」、「好爛的賣家！我之前也遇過類似的，我要求先退款，因為我是給予賣家負評，賣家才開始正視我的問題。」

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