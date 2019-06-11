　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

買龍貓抱枕…賣家寄「熊貓」硬凹：這就是　他氣炸這招秒堵嘴對方

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼電腦,網購,臉書,網路。（圖／pixabay）

▲網友網購抱枕，但賣家把「龍貓」寄錯成「熊貓」，還不認錯硬凹說「這就是龍貓」。（示意圖／pixabay）

地方中心／綜合報導

網購最怕遇到沒良心的賣家，若遇到商品有瑕疵或寄錯款式，退換貨也很麻煩！有網友在臉書發文，網購長條型抱枕，選擇了「龍貓」的圖案樣式，但賣家卻寄錯成「熊貓」，而讓他更生氣的是，賣家竟不肯認錯還瞎扯說「這就是龍貓」。

網友在臉書《爆怨公社》發文，「超傻眼的賣家，寄錯東西硬要凹。」從原PO上傳的照片可見，他先和賣家指出下訂的是龍貓，但寄來的是熊貓，而賣家卻回「這個就是龍貓的」，還不斷強調「這個也叫龍貓啊」、「款式沒錯壓」；原PO只好把龍貓圖案的抱枕圈起來給賣家看質問「那請問這個是什麼，這個圖案又是什麼」、「寄錯承認就好，為什麼要硬凹呢」，這時賣家才啞口無言默默認錯，告訴原PO退換貨的地址及電話，還說運費會一併退。

▲▼網友網購抱枕，但賣家把「龍貓」寄錯成「熊貓」，還不認錯硬凹「這就是龍貓」。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲▼網友網購抱枕，但賣家把「龍貓」寄錯成「熊貓」，還不認錯硬凹「這就是龍貓」。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲賣家不認錯，還說「這就是龍貓」、「款式沒錯壓」。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

賣家一開始不承認寄錯，硬凹的態度已經讓人很不爽了，沒想到還有讓人更生氣的事，賣家原本表示運費會一併退還，最後卻相當不負責任直接消失，讓原PO找不到人。原PO發文寫道，「承諾要付運費結果搞失蹤！我也是傻才先把東西寄給他！」

此文一曝光，網友也紛紛留言轟這個賣家，「唉～網路賣二手品已經很難賣了，這些賣家沒把市場搞爛是不罷休嗎」、「眼Ｘ又沒誠信，缺德」、「爛賣家」、「無言欸投訴了啦」、「好爛的賣家！我之前也遇過類似的，我要求先退款，因為我是給予賣家負評，賣家才開始正視我的問題。」

【更多新聞】

有化學臭味整條大排都是白色泡泡　疑似不肖業者偷排

ET快訊
家人逼買1500萬房！高帥暖男月薪55K「背40年房貸」崩潰
北宜真理褲妹車頭燈超亮！過彎「渾圓雪球半顆掉出」　老司機嗨翻

關鍵字：爆怨公社,網購,抱枕,熊貓,龍貓,賣家,運費,退換貨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

長崎蛋糕名店「南蠻堂」鬧雙胞　舅舅開新店告外甥侵害商標

台東所長販毒警政署長震怒！　嚴懲時任局長分局長並記過

航警局查獲魚飼料混雜一粒眠出口　邊境緝毒遏止毒販闖關

台北南京東路大樓濃煙四竄！惡火逼民眾躲頂樓避難　幸無傷亡

「台女愛洋腸」掀海嘯級論戰！猛男餐廳裡女客驚又羞　2.6萬留言3天戰不完

教練數次誘姦12歲女童⋯還稱「可以跟她結婚」　柯文哲承諾通案檢討

快訊／承德橋下1男疑舉槍自轟　遺書留「感謝家人照顧」

眼前「掉下一輛客運」！他目睹阿羅哈意外　差2分鐘逃死劫

買龍貓抱枕…賣家寄「熊貓」硬凹：這就是　他氣炸這招秒堵嘴對方

農舍飄惡臭！　2製毒廠藏屏東偏鄉　海巡扣安毒近30公斤

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

婦人等叫號不耐煩飆罵行員　民眾勸說反被嗆：關你X事

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

鄭文燦力挺小英喊「再給她4年」 強調：選票投錯黨，台灣變香港

長崎蛋糕名店「南蠻堂」鬧雙胞　舅舅開新店告外甥侵害商標

台東所長販毒警政署長震怒！　嚴懲時任局長分局長並記過

航警局查獲魚飼料混雜一粒眠出口　邊境緝毒遏止毒販闖關

台北南京東路大樓濃煙四竄！惡火逼民眾躲頂樓避難　幸無傷亡

「台女愛洋腸」掀海嘯級論戰！猛男餐廳裡女客驚又羞　2.6萬留言3天戰不完

教練數次誘姦12歲女童⋯還稱「可以跟她結婚」　柯文哲承諾通案檢討

快訊／承德橋下1男疑舉槍自轟　遺書留「感謝家人照顧」

眼前「掉下一輛客運」！他目睹阿羅哈意外　差2分鐘逃死劫

買龍貓抱枕…賣家寄「熊貓」硬凹：這就是　他氣炸這招秒堵嘴對方

農舍飄惡臭！　2製毒廠藏屏東偏鄉　海巡扣安毒近30公斤

長崎蛋糕名店「南蠻堂」鬧雙胞　舅舅開新店告外甥侵害商標

澳洲電工替IS研發火箭彈！　庭上辯稱：影片看多被洗腦

ET民調／兩岸議題和台商回流成總統大選焦點　郭台銘完勝蔡、韓、柯

影／《冰雪奇緣2》第2支預告　艾莎前往北方找真相！安娜霸氣：我絕不讓她出事

民眾用保單借款　未來可上全國繳費網繳本金與利息

Angelababy、鄧倫天橋之吻30秒！　抱高高攬脖羞喊「對我好一點」

日職／王柏融連續三場4支1貢獻2打點　火腿1分險勝廣島

細紋走開！迴避辦公室隱藏陷阱　解救乾旱肌缺水危機

3星座吵架「講理講不通」　撒嬌、乖乖被罵比較有效

阿羅哈客運超時班表曝光　肇事司機連上7天班..中午開車到凌晨2點

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

社會熱門新聞

女中投公路飆車猛撞　小貨車運將..

台北OL主動獻身　他以為艷遇卻..

阿羅哈125字聲明：慚愧！對不..

即／公路總局：阿羅哈司機開車達..

即／文大生換瓦斯桶爆炸　房東4..

快訊／國道阿羅哈客運衝出邊坡　..

渣男騙錢神隱　竟打卡炫捕獲春風

富少飆小牛釀2死3傷　竟怪車子..

剛送走母親...他遇阿羅哈車禍..

快訊／遊覽車衝出國道2死14傷..

即／阿羅哈翻覆2死14傷！司機..

飆車女猛撞　貨車斷折運將破頭亡

中投飆車運將亡　肇事女改口稱...

對撞畫面曝！休旅車撞油罐車　駕..

更多熱門

相關新聞

超扯10大網拍奧客行為　賣家傻眼

網購、網拍盛行，各家平台業者競爭激烈，不只商品新穎多樣化，也提供快速便捷的服務，讓消費者買東西選擇多且越來越方便，但也衍生出許多問題，從賣家角度來看，最怕遇到各種貪小便宜、消費行為不負責任的「奧客」。DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，分享網拍最常遇見的奧客行為。

他谷歌狠給1顆星　讓網友靠北到翻

「徒手扭下蜘蛛人的頭」　男偷模型遭訴

網購生鮮品直接送到冰箱　沃爾瑪新配送計畫曝光

小黃鬼飄擦撞！公車運將反應超敬業

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹臀

女中投公路飆車猛撞　小貨車運將破頭慘死

台北OL主動獻身　他以為艷遇卻慘了

補教名師呂捷昏迷送醫！抽搐痙攣病危

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

阿羅哈傷者靠1動作自保才沒受重傷

蜂蜜到底是什麼？「養蜂第四代」揭驚人真相

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

8年生不出來想借精！醫見D奶夫「那邊只有1cm」妻嚇壞

馬尾妹當街解放！兩顆渾圓全看光

快訊／鋒面進入陸地！北部先有一波強降雨

遠距離每次都做　她和金牛男友「說一段話」後悔

利用完當垃圾丟棄　獒犬瘦成紙片

小琉球活珊瑚遭刻名留念　網美被肉搜

更多

最夯影音

更多

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面