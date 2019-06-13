決戰618年中慶！神手搶到iPhone XS 64G　現省超過2萬

▲蝦皮購物年中慶在6/18當天祭出更多優惠內容。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

電商618年中慶開打，蝦皮購物為了拚買氣，繼公布單筆下單滿618元可抽冠德千萬豪宅免費住一年、天天1元搶鑽石兩項大獎活動後，今（6/13）再宣布6/18當天多項優惠，除了有千萬蝦券整點開搶、千家大店99元免運，包括iPhone XS、Rimowa行李箱、Nitendo Switch超值組、AirPods等人氣爆款品，將於特定時段以5折價快閃下殺。

儘管蝦皮購物年中慶還在暖身開跑中，面對6/18正檔活動即將到來，為了吸引更多買氣，官方提前預告將有更多超殺優惠，當天指定4個時段灑千萬折價券，滿額最高現折2,350元；精選千間熱門店家99元免運，推薦商品優惠包括W.Lab名模聚光妝前精華55ml 299元、iPhone頂級5D滿版玻璃保護貼119元、多彩寬鬆情侶短T 139元，另有指定銀行刷卡回饋最高15%、買貴退10倍、限時特賣7-11超取免運。

另外，此次年中慶精選百樣熱門夯品，將於6/18當日9個時段快閃5折開搶，其中，大家最愛的iPhone XS 64G，原價35,900元，預計於晚間21:00優惠價17,503元，限量3支；凌晨00:00則有Nitendo Switch主機＋馬力歐派對組，原價11,570元、優惠價5,785元，限量5組；Rimowa 26吋行李箱快閃價16,280元，限量3組、AirPods 2019快閃價2,494元，限量10組。蝦皮購物行銷部長廖君凰表示，618年中慶是開啟下半年活動的第一大檔，目標整體訂單可以有翻倍成長。

東森購物618年中慶則是於6/12～6/19展開，除精選人氣熱銷夯品下殺，6/14、6/18這兩天必搶限量折價券，像是Zenfone 6原價17,990元，折價後為10,000元、AirPods 2原價5,290元，折價後只要3,999元，另加碼下單享多重好康，其中最優惠的是，全館消費不限金額即可登記抽 iPad mini 2019，另外，單筆滿額登記可獲加價購商品折價券、滿20,000元登記抽麗星郵輪、滿10,000元送1,000元折價券，6/18全館全天最高15%東森幣回饋。年中慶期間，於全通路消費任一筆訂單，還可用99元加購1張刮刮卡，最大獎為TOYOTA COROLLA ALTIS，刮刮卡限量10,000張，售完為止。