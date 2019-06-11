兒子畢業！辣媽手作「澎派零食花束」　同學嗨爆全搶光...網讚面子超足

▲ 媽媽巧手自製超強大零食花束 。（圖／網友陳小蓁授權引用）

記者張嘉晏／綜合報導

媽媽們為了讓孩子開心，各各都具備十八般武藝，隱藏技能讓人驚嘆。一名媽媽日前為了參加兒子的畢業典禮，不想甘於普通花束，就上網自學做出超吸睛「浮誇零食花」，不僅超受到小朋友的歡迎，連網友都心動求步驟想學起來。

一名媽媽昨日參加兒子的國小畢業典禮，心血來潮就親手做出一束超澎派「零食花束」給兒子，一路上還吸引了許多路人的目光，讓她笑說「太浮誇了嗎？」只見花束中的零食五花八門，從洋芋片、巧克力棒到小泡芙應有盡有，餅乾之間還用心插了一些乾燥花裝飾，不僅美觀又實用。

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媽媽表示，其實她一開始就覺得要送不一樣的東西，上網搜尋發現零食是個好點子，又覺得很適合這年紀的孩子，就參考網路影片做出這束花了。她也透露，兒子的同學看到這束零食花都超嗨，最後也通通都被分食掉了。

▲其他網友的創意。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網友們見狀都大讚很有創意，「太用心了」、「兒子收到一定開心死了」、「很『食用』」、「這很可以！每個人看到都會想吃」、「我要學起來，下次做給我兒子」、「超有面子的」、「發現媽媽也很美耶」、「現場直接開同學會」。

其他人則順便分享其他創意點子，「媽媽如果把自己包成一束花會更讓人側目」、「我的是棒棒糖花」、「當初想送榴槤花束或是鹹酥雞花束給我弟，但是我怕他約同學圍毆我，我只好做一束小小的餅乾給他」。

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