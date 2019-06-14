青春專案聯合稽查　屏警結合「第三方警政」擴大掃蕩

▲屏東警分局聯合「第三方警政」執行青春專案，擴大掃蕩相關場所。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導



屏東警分局為確保青少年暑假期間安全活動空間，有效執行「暑期保護青少年-青春專案」，日前結合縣警察局少年隊等單位共同組成聯合稽查小組，臨檢掃蕩毒品易流通處所、校園周邊學生易聚集或衍生事端且可能危害青少身心建全發展場所，收到預期效果。

▲▼執行青春專案。





這次「暑期保護青少年-青春專案」聯合稽查小組行動，由屏東警分局主導，除警方，另有衛生局、社會處、教育處、勞工處、城鄉發展處、消防局及校外會等11個局處參與。

稽查針對網咖、複合式釣蝦場及電子遊藝場等有治安顧慮的營業場所，實施預防犯罪查察，投入優勢警力擴大掃蕩，有效遏阻犯罪，另針對暑假期間轄內53間校園周邊安全死角加強巡邏，建立綿密巡邏網。



屏東警分局長楊効宜表示，暑假保護青少年，以避免青少年淪為毒害是第一要務；其次針對有加入幫派傾向的學生或中輟生，通知校方加強輔導；若發現學生於朋友間或網路上買賣各式毒品，將加強取締不法分子且向上溯源。

他籲請民眾可善用各派出所建立「反毒友善通報網」，若察覺青少年及親人有涉毒徵象，即時通報警方處理。暑假期間分局將持續會同聯合稽查小組實施密集臨檢查察，呼籲各營業店家應遵守建築、消防、兒少相關法令規定，共同維護青少年成長環境。