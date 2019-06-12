警察子弟郭台銘喊出加碼警消預算　警退警眷粉絲熱情擁抱：「郭董凍蒜!」

▲國民黨總統初選候選人、鴻海董事長郭台銘今（12）日出席退警總會三十周年大會時表示，上任後將增加警消預算，加碼補助退警子女教育經費。（圖／記者葉南州攝）

記者林淑慧、姚惠茹／新北報導

國民黨總統初選候選人、鴻海董事長郭台銘今（12）日出席退警總會三十周年大會時表示，他身為警察子弟，格外注重警消子女的教育，喊出對公傷病殘的警消人員從優照顧，並加碼退警基層續發子女教育補助費，獲得警退、警眷粉絲熱情擁抱高喊：「郭董凍蒜！」

郭台銘表示，他不開空頭支票，絕對說到做到，做一個真正會做事的人，承諾還給各位警察叔叔伯伯一個公道，退警協會總會長耿繼文回應表示，佩服郭董立下創業典範，還買下日本夏普公司，「台灣經濟只有你才能起死回生！」

▲郭台銘今（12）日出席退警總會三十周年大會，退警協會總會長耿繼文（圖中）對郭董表示：「台灣經濟只有你才能起死回生！」（圖／記者葉南州攝）

中華民國退警總會今天舉行成立30周年暨108年警察節理監事聯席大會，邀請郭台銘到場致詞，其胞弟、正崴董事長郭台強也隨行助選，逐桌敬酒席間更巧遇父親以前的同事，警眷粉絲不僅搶著和郭台銘合照，甚至獻上熱情擁抱。

為搶攻警消票倉，郭台銘表示，上任後將增加警消預算，包括：一、對因公傷病殘的警消同仁應該從優從寬，政府將負起照顧的責任；二、退休警消人員的子女教育應增加補助，針對警政二階以下者續發子女教育補助費。

▲退休警察、警眷粉絲搶著和郭台銘合照，郭台銘親吻警眷的小孩，表示將加碼生育福利政策，要警眷：「放心生！國家幫妳養。」

「警察叔叔伯伯以及警眷的辛苦我最了解，因為我五歲的時候，父親調到土城派出所擔任所長，每次颱風天爸爸都不在家…颱風強風把門颳得吱吱叫，大雨也都打進家裡來了，每次遇到重大天災，我爸爸都出去救災去了，尤其深夜爸爸都不在家，所以警察的辛苦從小的記憶，到現在從來沒有斷過。」郭台銘說。

郭台銘除對在場退警敬禮，獻上最高的敬意，也為警消人員的年改抱不平。「你們辛辛苦苦的一點退休俸受到了委屈，我的心感同深受，」他說，強調要把中華民國的經濟搞起來，把餅作大把預算作大，自然會把警察的問題優先考慮，「這是我的承諾。」