領完槍械半小時...40歲警寢室內舉槍轟頭亡　最近才與妻分居

地方中心／彰化報導

彰化縣溪湖分局埔東派出所發生警員舉槍自轟事件！一名黃姓警員13日凌晨4時30分許，在派出所內2樓寢室舉槍自盡，同仁聽聞聲響後，趕緊將他送往秀傳醫院，雖經極力搶救，但仍回天乏術。據了解，黃員近日心情低落，警方將全力協助家屬處理後事。

▲溪湖埔東派出所員警舉槍自盡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據了解，40歲的黃姓警員2015年考進特考班，2017年畢業後就直接分發至溪湖分局，服務至今已2年多，平時工作表現良好，跟同事相處也十分融洽，13日排定凌晨4至6時值班勤務，沒想到他領完槍械後，在4時30分許於2樓寢室內朝頭部擊發一枚子彈。

▲溪湖埔東派出所員警舉槍自盡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

同仁聞聲趕到驚見黃姓警員手握槍枝倒地，趕緊將他送往彰化秀傳醫院，雖經極力搶救，但仍無法挽回黃姓警員的性命。

而黃姓警員近日與妻子分居、雙親身體狀況不佳，如今又發生憾事...目前警方已通知家屬，也將全力協助家屬辦理後續喪葬、撫卹相關事宜，至於事發詳細原因及經過則交由檢察官指揮調查釐清。

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