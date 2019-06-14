評／被賴清德逆襲逼上擂台　蔡英文滴著血進化成2.0

▲總統蔡英文於總統府發表談話。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／特稿

去年11月24日後，民進黨陷入九合一大選潰敗的低迷氛圍中，新聞版面盡是國民黨高雄市長韓國瑜炫風，杳無綠營消息。前行政院長賴清德參選的震撼彈，逼著總統蔡英文站上擂台，她被迫驚醒過來，邁著尚在滴血的步伐迎戰，一步步從落後逆轉勝，正如同賴清德所說，蔡英文贏了這場初選，她會是「蔡英文2.0」，而從結果來看，賴神的這場逆襲也的確讓小英進化了。

民進黨總統初選結果出爐，蔡英文以8.2％的差距擊退賴清德，黨內風暴落幕，整合工作展開，選戰模式也準備啟動。當一些人還在點評賴清德當初「突襲」參選的不該時，或許可以換個角度，從結果來看蔡英文在這半年來的變化。

把時間拉回半年前，民進黨在1124敗選後，全黨陷入低迷的風雨飄搖中，新聞版面盡是對手，綠營新聞屈指可數，就連立委補選的熱度也稍縱即逝，但賴清德突然宣布參選總統，一場民進黨內鬥戲碼揭開序幕，話題來了、看戲的觀眾進來了、憂心急切的選民回來了，熱度慢慢回溫。

換言之，賴清德替蔡英文搭了個「擂台」，在各界看衰下，逼著傷口還未癒合的她，上台比武。持平來看，一位尋求連任的國家領導人，如果沒那個能耐挺住同黨同志的競爭與挑戰，被逼退位也是剛好，若蔡英文真的夠能耐，那也可以趁機向黨內各派系與支持者再度展現實力。

回顧這半年來蔡英文的變化，她開始大聲宣傳自己到底做了什麼，把政績逐步搬上檯面，包括減稅、台商回流投資、能源轉型、國艦國造、多元經濟；另外，新任閣揆蘇貞昌的作風明快、貼近民情，執行力的展現有了加成效果。

接著，在主權議題上，蔡英文也是有計畫性地把年輕人聚攏再一起，從年初回應中國國家主席習近平「一國兩制」，到748施行法通過、提高基本工資等，香港反送中議題爆發百萬人抗爭，催生台灣人的同理與危機感，同時也把觸角延伸到外交戰場，三番兩次地強調目前的台美關係是40年來最好的時刻。

面對賴清德在初選的攻勢，在文宣戰略上，看到網路社群的主流，蔡英文也做了相當程度的調整，除了既有的臉書、IG、YT與LINE平台，她也與不同網紅合作，藉由「辣台妹」、「辣台派」的形象塑造，開拓同溫層外的認同市場。

反觀賴清德，競選主軸與方式仍停留在傳統階段，緊扣「我最強」口號只能化解支持者憂慮，合理化自己參選的行為，走到最後反而變成把自己困在「挑戰黨內現任者」、「只為自己贏」的格局，與蔡英文「國政優先」主軸被強烈對比後，有著明顯的落差。

另外，賴清德從參選之初，議題的設定也出現了盲點，一度環繞在「台獨」、「特赦扁」的迴圈裡，先是站在政治光譜的極端，後來又修正說法與態度想往中間靠攏，某種程度也自造了轉彎觀感。

整體來看，在跟賴清德競爭的過程中，蔡英文雖然自我調整了步伐與作法，但態度如平時般冷靜，鮮少激起火花，僅在國政、社會議題上進行發聲與展現，相較之下，賴清德雖然一度是民調領先者，但對外展現的多是抱怨初選不公，加上攻擊蔡英文由其他派系助攻，看在部分民進黨人士與支持者眼中，不免也產生反感。

民進黨總統初選落幕了，蔡英文面對可能跌下懸崖的險境，奮力一搏，而這一搏，她也如賴清德所說的，小英進化成2.0了，正大光明地逆轉勝。接下來，他們要共同面對的是黨內的傷口癒合，民進黨整隊後要以什麼樣的組合站上捍衛中央執政權的2020擂台，蔡英文曾開出賴清德擔任副手的那張支票是不是還會兌現，大家都等著看。

▼前行政院長賴清德。（圖／記者蔣婕妤攝）

