初選民調數據一次看　蔡英文擊敗韓賴柯…「20到39歲是關鍵」

▲2020民主進步黨總統初選電視政見發表會-賴清德、蔡英文。（圖／翻攝自中華電視公司YouTube）



政治中心／綜合報導

民進黨2020總統初選民調結果出爐，總統蔡英文以8.2％的差距勝過行政院前院長賴清德，代表民進黨出征2020總統大選。根據民進黨公布納入高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲的互比式民調分析，蔡英文在20到39歲年齡層的選民中獲得相當高的支持度，也是蔡英文勝出的關鍵。

據民調顯示，20～29歲的年齡層中，蔡英文38.9％、韓國瑜10.9％、柯文哲36.9％；賴清德14.1％、韓國瑜10.1％、柯文哲53.3％。

30～39歲的年齡層中，蔡34.2％、韓18.0％、柯35.3％；賴18.9％、韓16.9％、柯45.5％。

40～49歲的年齡層中，蔡31.0％、韓26.2％、柯27.2％；賴27.5％、韓25.4％、柯28.1％。

50-59歲的年齡層中，蔡34.6％、韓35.0％、柯16.1％；賴34.7％、韓33.8％、柯15.3％。

60～69歲的年齡層中，蔡41.9％、韓32.6％、柯8.7％；賴39.5％、韓31.1％、柯9.4％。

70歲以上年齡層中，蔡36.7％、韓24.8％、柯4.8％；賴34.3％、韓24.0％、柯4.3％。

▲民進黨內民調支持度族群分佈。（圖／民進黨）



由民調中分析在20～29歲的族群中，蔡英文獲得較高的支持度，而在30～39歲的族群中，蔡英文跟跟賴清德的差距更拉到15.3個百分點，可見青壯年族群是蔡英文獲勝的關鍵之一。

此外，在青壯年族群中可發現，韓國瑜的支持度約坐落在10％～26％左右，在20～29歲的年齡層中和蔡英文相差28個百分點，30～39歲的年齡層中則差了16.2個百分點，可見韓國瑜並未獲得青壯年族群的青睞。

觀察民調，60歲以上的族群裡蔡英文跟賴清德的支持度，都大勝柯文哲許多，也在這個族群中，拉開跟韓國瑜還有柯文哲的差距。

另外，就性別分析來看，男性族群方面，蔡38.2％、韓24.4％、柯23.7％；賴30.6％、韓23.2％、柯28.5％。女性族群方面，蔡33.3％、韓24.6％、柯21.8％；賴24.5％、韓23.7％、柯26.3％。

女性族群相對來說較支持蔡英文，兩人差距達8個百分點，男性族群的部分，兩人差距達7.6個百分點；不管是男性選民或女性選民，蔡英文的支持度都領先賴韓柯。

▲2020民主進步黨總統初選電視政見發表會-賴清德、蔡英文、卓榮泰。（圖／翻攝自中華電視公司YouTube）

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