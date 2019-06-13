快訊／蔡英文擊退賴清德　代表民進黨爭取2020連任

記者陶本和／台北報導

民進黨2020總統初選於10日起進行電話民調，這場「蔡賴之爭」的結果，民進黨於13日中午公布，總統蔡英文以35.6768%勝過前行政院長賴清德27.4843%，兩人差距8.2%，確定由蔡英文代表民進黨出征2020總統大選。

▲賴清德、蔡英文。（合成圖／記者屠惠剛、賴君欣）



民進黨12日晚間10時10分左右確認，本次民調有效樣本已達到1萬5000份的門檻，根據統計5家民調公司，共完成1萬6051份有效樣本，其中市話有8056通、手機7995通。

根據5單位的調查結果顯示，「中央黨部」方面，「蔡韓柯」分別為36.5721％、24.2061％、21.6112％，「賴韓柯」則為28.0421%、23.1029％、26.7388％。

在「山水」方面，「蔡韓柯」36.1190%、23.9530％、22.3021％，而「賴韓柯」則為27.2792%、23.2127%、27.2929％。在「趨勢」方面，「蔡韓柯」35.6532%、23.2483%、22.7983%，而「賴韓柯」則為28.4650%、22.5288%、26.2972%。

在「全方位」民調結果，「蔡韓柯」為34.5323%、25.4632%、22.9730%，而「賴韓柯」則為26.6616%、23.8255%、28.2403％。在「循證」方面，「蔡韓柯」為35.5072%、25.6939%、23.8163%，而「賴韓柯」為26.9738%、24.7003%、28.3326%。

五執行單位民調結果平均方面，「蔡韓柯」為35.6768%、24.5129%、22.7002%；而「賴韓柯」為27.4843%、23.4740%、27.3804%。整體而言，蔡英文勝過賴清德達8.2％。

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