王丹籲放下恩怨　否則「你不是英粉、也不是賴粉，你是韓粉！」

▲賴清德、蔡英文。（合成圖／記者徐斌慎、屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

總統蔡英文贏得黨內民調出初選勝利，民進黨內不分派系一致喊出「團結」口號，但雙方粉絲仍有不理性言論。對此，民運人士王丹呼籲大家應該放下分歧，團結一致對外，「否則你既不是英粉，也不是賴粉，你是韓粉！」

王丹表示，恭喜蔡英文總統，也恭喜英粉，面對這樣一個艱鉅的挑戰，你們的努力獲得了成功，值得高興但是，高興，真的只要一分鐘就好了。

王丹兩點分析民進黨現況，第一，這份成功的不易，本身就應當是一個警醒，提醒著大家，顯然，英派是有很大反思的空間的，有的時候，不是贏了就代表一切正確；有的時候，贏，才是反思的起點。

第二，王丹認為，對於小英團隊，對於民進黨，對於維護民主的台灣人來說，真正的挑戰不是初選，而是大選。而為了贏得大選，整合民進黨的基本盤，彌合初選時候的裂痕，「是賴院長的責任，更是蔡總統和英粉的義務，千萬不能因為贏了初選，而輸了大選。」

王丹說，賴粉們必須擦去眼淚，團結起來支持勝選的一方，因為，這不是為了個人，這是為了台灣；「不管是英粉還是賴粉，大家都看到了今天在香港發生的一切。沒有什麼比這個對比，更應當讓大家放下過去的分歧，團結起來一致對外的了。」

王丹警惕，如果還抓著過去的恩怨不放，撕裂台灣人的團結，「那麼你，其實就既不是英粉，也不是賴粉，你是韓粉！」

王丹強調，初選已過，現在是團結的時候了。懇求大家放下恩怨，台灣，需要一個團結的隊伍，迎戰藍紅聯盟，「否則，今天香港，明天台灣！這，是你希望看到的嗎？」