　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王丹籲放下恩怨　否則「你不是英粉、也不是賴粉，你是韓粉！」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼賴清德、蔡英文。（合成圖／記者徐斌慎、屠惠剛攝）

▲賴清德、蔡英文。（合成圖／記者徐斌慎、屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文贏得黨內民調出初選勝利，民進黨內不分派系一致喊出「團結」口號，但雙方粉絲仍有不理性言論。對此，民運人士王丹呼籲大家應該放下分歧，團結一致對外，「否則你既不是英粉，也不是賴粉，你是韓粉！」

王丹表示，恭喜蔡英文總統，也恭喜英粉，面對這樣一個艱鉅的挑戰，你們的努力獲得了成功，值得高興但是，高興，真的只要一分鐘就好了。

王丹兩點分析民進黨現況，第一，這份成功的不易，本身就應當是一個警醒，提醒著大家，顯然，英派是有很大反思的空間的，有的時候，不是贏了就代表一切正確；有的時候，贏，才是反思的起點。

第二，王丹認為，對於小英團隊，對於民進黨，對於維護民主的台灣人來說，真正的挑戰不是初選，而是大選。而為了贏得大選，整合民進黨的基本盤，彌合初選時候的裂痕，「是賴院長的責任，更是蔡總統和英粉的義務，千萬不能因為贏了初選，而輸了大選。」

王丹說，賴粉們必須擦去眼淚，團結起來支持勝選的一方，因為，這不是為了個人，這是為了台灣；「不管是英粉還是賴粉，大家都看到了今天在香港發生的一切。沒有什麼比這個對比，更應當讓大家放下過去的分歧，團結起來一致對外的了。」

王丹警惕，如果還抓著過去的恩怨不放，撕裂台灣人的團結，「那麼你，其實就既不是英粉，也不是賴粉，你是韓粉！」

王丹強調，初選已過，現在是團結的時候了。懇求大家放下恩怨，台灣，需要一個團結的隊伍，迎戰藍紅聯盟，「否則，今天香港，明天台灣！這，是你希望看到的嗎？」

ET快訊
快訊／威力彩「頭獎5.5億」號碼出爐！今年最高彩金來了
子瑜出道4年終於「剪空氣劉海」淡妝也超美！粉絲激動：仙女下凡
珍奶不邪惡！喝金桔檸檬才會胖死　營養師推「最佳手搖飲Top3

關鍵字：王丹,賴清德,蔡英文,2020

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

反送中超過150枚催淚彈！港警務處長：這是最低武力

王丹籲放下恩怨　否則「你不是英粉、也不是賴粉，你是韓粉！」

獨／拋棄共識決！藍營初選民調公司出爐　挺韓「艾普羅」遭剔除

港《逃犯條例》恐引發難民潮　陸委會：現有機制下採個案處理

全台首座瑪利亞「極重多障大樓」動土　陳建仁：還缺7千萬資金

快訊／14日不會二讀《逃犯條例》！香港立法會秘書處：時間另行通知

府會關係多次緊繃　北市議長籲柯市府：虛心接受議會監督

蔡英文民調大勝賴清德8.2%　民進黨立委不分派系喊團結

「反送中」爆衝突　國民黨團：不認同以暴力方式處理群眾運動

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度6萬網友湧臉書致意

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

超高「7CM內餡」包進餅皮！　新竹超夯車輪餅還有榴槤味

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

阿翔：和謝忻情感滿滿　大街擁吻..打臉過往「兄弟情」

快訊／謝忻認違反社會道德　「越了不可跨越的那條線」

移工遭強暴：台灣最美的風景不是人嗎 　地位懸殊..天心嘆「包容帶有歧視的意思」

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

反送中超過150枚催淚彈！港警務處長：這是最低武力

王丹籲放下恩怨　否則「你不是英粉、也不是賴粉，你是韓粉！」

獨／拋棄共識決！藍營初選民調公司出爐　挺韓「艾普羅」遭剔除

港《逃犯條例》恐引發難民潮　陸委會：現有機制下採個案處理

全台首座瑪利亞「極重多障大樓」動土　陳建仁：還缺7千萬資金

快訊／14日不會二讀《逃犯條例》！香港立法會秘書處：時間另行通知

府會關係多次緊繃　北市議長籲柯市府：虛心接受議會監督

蔡英文民調大勝賴清德8.2%　民進黨立委不分派系喊團結

「反送中」爆衝突　國民黨團：不認同以暴力方式處理群眾運動

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度6萬網友湧臉書致意

快訊／威力彩「頭獎5.5億」號碼出爐！今年最高單注彩金來了

防堵「秋行軍蟲」危機　新北防疫工作全民動起來

落實巡清倒刷半年　高思博：根絕登革熱侵台南

慘遭強暴、斬首！章瑩穎案開庭...檢方揭殘忍「犯案過程」

嚇阻俄羅斯勢力！　川普承諾波蘭總統將增派1000美軍

中央從未指示香港修例！陸駐英大使：一些勢力在挑起事端

台南小五男童疑被倒塌竹棚壓死案　解剖查出多處壓傷

吳慷仁自曝21年前舊照！　網一看左邊「逗號瀏海同學」秒歪樓：比你帥

智擎經營權之爭落幕　總座葉常菁遭解任

嚴防秋行軍蟲疫情　台南市成立緊急監控處理小組

2020總統選舉追蹤調查

2020總統大選升溫，內閣制修憲議題再度受到討論，也成為總統大選攻防戰，包括前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜，以及鴻海董事長郭台銘、賴清德都表態支持推動內閣制，顯然內閣制獲得朝野的支持。《ETt..

政治熱門新聞

快訊／蔡英文擊退賴清德　代表民..

3個月破10萬人連署罷免　韓國..

快訊／蔡英文勝賴清德8.2%出..

親自致電蔡英文　賴清德：全黨務..

缺席高雄反送中　黃捷：韓不是我..

班長帶女兵壞壞166秒　她狂叫..

再被問反送中　韓國瑜脫口「中華..

評／蔡英文從落後到超前賴清德的..

賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過..

中華民國「地區」惹議　韓：口誤..

蔡賴初選完成1萬5000份民調..

「請蔡英文總統一定要加油！」賴..

直播／民調輸蔡英文8.2%　賴..

蔡賴配？蔡英文：一加一大於二原..

更多熱門

相關新聞

林佳龍換照力挺小英籲團結！

民進黨2020總統初選結果出爐，確定由蔡英文代表出征，交通部長林佳龍PO文力挺，越是大風雨，越要走在一起，現在開始是團結守護台灣的時候了。另外，他也更換大頭貼照，強調未來的路，唯有全力以赴、繼續精進，才能確保台灣的獨立自主和民主自由，讓台灣繼續作為撐香港的最大後盾。

【民進黨初選】2020是「討厭民進黨」與「討厭共產黨」之戰

蔡英文民調大勝賴清德　黨內不分派系喊團結

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度6萬網友湧臉書致意

自爆「X王配」謠言不斷　王金平：贏回政權是要務

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

謝忻發文：我沒事　阿翔隔空放閃

阿翔、謝忻「壓胸情侶照」曝光！

謝忻發文告白阿翔「我愛你」！激吻完癡情護愛

阿翔老婆哭罵阿翔：你真的太過份！

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

獨家／陷不倫戀　謝忻哽咽回應

快訊／蔡英文擊退賴清德　代表民進黨爭取2020

3個月破10萬人連署罷免　韓國瑜：謝謝關心　

賈靜雯同框前夫「一家三口」合照曝光

好友爆：謝忻為救阿翔「願退演藝圈」

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

2019下半年「運勢大逆轉」的星座

更多

最夯影音

更多

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

超高「7CM內餡」包進餅皮！　新竹超夯車輪餅還有榴槤味

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面