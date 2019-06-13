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蔡英文初選民調勝賴韓柯　陳水扁「打死不相信」：有人動手腳？

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▲▼陳水扁出席凱達格蘭基金會募款餐會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳水扁。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文在黨內初選民調中，以8.2％的差距大勝行政院前院長賴清德，甚至贏過高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲。對此，前總統陳水扁13日晚間在臉書發文表示「阿扁打死也不相信」，更直指是抽樣題庫提供者中央黨部的母體出了問題。

根據民進黨公布民調結果，蔡英文三方對比下拿到35.7%、韓國瑜24.5%、柯文哲22.7%；賴清德三方對比則是27.5%、韓國瑜23.5%、柯文哲27.4%。蔡英文勝過賴清德8.2％，同時也大勝韓國瑜及柯文哲。

▲▼總統蔡英文於總統府敞廳針對香港議題發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文黨內初選民調勝三方。（圖／記者李毓康攝）

陳水扁說，自己從立委時代就有自己的民調中心，加上各二次市長與總統選舉，對民調不敢說是專家，至少也有將近30年經驗，但從未看過五家民調結果是從一個模子印出來，高低差都是2，蔡英文34至36、賴清德26至28、韓國瑜23至25、柯文哲21至23，他直言「這絕對是抽樣題庫提供者中央黨部的母體出了問題」，去年1124縣市長選前民調與投票結果已有出入，還是經人動了手腳？

陳水扁問，如果蔡英文「贏了裡子又贏了面子」是真的，賴韓柯三位強棒全是蔡踩在腳底下的敗將，全民調結果是否就可以宣佈蔡英文當選2020總統？大家也不用那麼辛苦助選拉票，「我們可以天天遊山玩水去了！因為不必擔心2020被國民黨奪回政權去簽『和平』為名的『投降協議』，還要跟著香港去『反送中』；當然『兩岸一家親』也不用煩腦會惡夢成真。」

陳水扁指出，去年九合一大選「討厭民進黨」、「教訓蔡英文」的選民更應反省懺悔，並從屏東枋山一路跪到台北總統府，親自跟蔡總統認錯道歉，「害死蔡英文16年黨齡，只幹了8年半的主席？初選結束會是分裂開始的夢魘嗎？」

▲▼蔡英文感性發文。（圖／翻攝蔡英文臉書）

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關鍵字：陳水扁,蔡英文,賴清德,2020,民進黨,初選民調

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