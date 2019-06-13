百萬港人上街...川普驚「這是我看過最大的示威」！盼中港解決問題

▲川普稱希望中國與香港共解決問題。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

香港「反送中」示威者昨日在立法會外聚集，大批民眾與警力發生嚴重衝突，造成超過70人受傷。美國總統川普也在12日表示這是他看過「最大規模的示威」，同時他希望中國和香港能解決問題。白宮顧問則表示，川普本月與中國國家主席習近平會面時，很可能會提到逃犯條例的議題。

川普在12日表示，他今天看到後了解到，先前的遊行真的有100萬人，「我常常看到人們吹噓數字，但當你看看這場抗議行動，真的有100萬人，這是我見過最大規模的示威」。



川普也被問道，這個抗議動是否再向中國傳遞訊息，他表示，「我不清楚他們實際要傳達的訊息，但我了解他們示威的原因，且我很希望他們（中國和香港）可以一起解決」。川普也是繼眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、參議員麥康諾（Mitch McConnell）後，對反送中抗議表達看法的美國政治人物。

川普預計將會在本月於日本舉辦的G20峰會上，與習近平見面，預計雙方會談論貿易問題，不過白宮顧問康薇（Kellyanne Conway）表示，也很有可能會提到「逃犯條例」的議題，「很明顯地，我們希望人民可以生活在和平和繁榮之中，這麼多人上街頭是一件很不同凡響的事，當川普與習近平會晤時，很可能會提到」。

▲港警以催淚瓦斯等武器驅離群眾。（圖／達志影像／美聯社）

民主黨籍的眾議院議長裴洛西在昨日發表聲明指出，「所有熱愛自由人民的心都被100萬香港人的勇氣打動了，他們在上周日和平佔領街頭，要求自己的權利、捍衛他們的主權以及要求取消修改這個可派的逃犯條例」、「這項條例危害的美國和香港20多年來建立的緊密關係」。

裴洛西還提到，若是條例真的通過，美國國會將別無選擇，會重新評估香港在「一國兩制」的光價之下，是否保有「充分自治」，並且將會與與兩黨議員一同提出新的《香港人權與民主法案》，「眾議院與參議員麥康諾、美國政府以及所有反對逃犯條例的人團結一致，美國與香港人民站在一起」。