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香港「反送中」示威增至72傷…2人傷勢嚴重　港警用「暴動」形容

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▲▼香港反送中示威，示威者路障後方聚集，有人投擲燃燒物。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港反送中示威，示威者路障後方聚集，還有人投擲燃燒物。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

香港反對《逃犯條例》示威演變為嚴重衝突，香港警方將其定調為暴動，並使用催淚彈、布袋彈或橡膠子彈驅散群眾。香港醫院管理局公布，目前至少有72人受傷送醫，其中有2人傷勢嚴重。

香港醫管局12日晚間11時表示，截至當天晚上10時，共有72人在衝突中受傷送醫，傷者年齡介於15歲至66歲之間，其中2名男子傷勢較嚴重，分別送往7間醫院治療。

▼香港警方朝示威者發射催淚瓦斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼香港反送中示威，警方朝示威者發射催淚瓦斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼香港反送中示威，警察發射催淚彈。（圖／路透）

香港電台機構傳訊及節目標準組發言人伍曼儀證實，其中一名傷者為香港電台莊姓外包司機，當時他將車輛停在金鐘一帶，疑似被警方發射的催淚彈擊中，一度心臟停頓失去知覺，所幸送醫後情況穩定，已經能與旁人對答，但仍須留院觀察。

大批群眾從上午起聚集在金鐘一帶的香港政府總部和立法會外圍，要求撤回《逃犯條例》。警方從下午4時左右向示威者出示「黑旗」警告，隨後開始使用催淚彈等手段驅離群眾。香港立法會秘書處下午6時宣布，12日將不會舉行修訂《逃犯條例》二讀大會。

入夜之後，部分示威群眾仍不願離去，並往中環方向撤離，也有示威者利用鐵欄杆、玻璃等雜物，在馬路中央築起路障與警方對峙；直到晚間接近9時，在金鐘道仍有數百名示威者逗留，警方隨後開始移除路障清場。此外，在一處天橋還有人投擲疑似汽油彈的玻璃瓶，不過火勢很快就熄滅。至深夜11時，還有部分人士不願離開。

香港警務處長盧偉聰原先將示威活動定調為「騷亂」，不過，警方隨後又改以「暴動」形容，在新聞稿中提到，警方會採取行動制止暴動。盧偉聰下午在表示，示威者以危險物品衝擊警方防線的行為，已經達到可以致命的程度，呼籲示威者離開現場。

香港特首林鄭月娥晚間發表談話表示，此次示威已經不是和平集會，而是有組織暴動，部分人不顧他人安全衝擊警方防線，甚至作出危險可能致命的行為，包括縱火或用削尖的鐵棍或磚頭攻擊警察，她對此表達強烈譴責。林鄭月娥希望社會盡快恢復秩序，並呼籲民眾遠離暴力。

▼有示威者以雨傘丟擲警察。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼香港反送中示威，有人以雨傘朝警察丟擲。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：反送中,逃犯條例,香港

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