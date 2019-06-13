高雄「反送中」不見韓國瑜　鄉民女神批：他不會是我們未來重要選擇

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

香港反送中示威12日下午衝突升級，大批示威者包圍政府，衝擊警方防線，在高雄念書的香港學生，也在高雄文化中心發起「反送中集會」，隨著時間越晚，現場聚集的學生越來越多，「鄉民女神」黃捷除了到場讚聲，也批評市長韓國瑜對反送中的態度「讓人灰心」、「不會是我們未來下一個重要選擇」。

▲黃捷批評韓國瑜對反送中的聲明「讓人灰心」。（圖／記者洪正達攝）

這場由高雄的香港學生發起的反送中集會，從上午10點就開始，學生跟參與者們在場靜坐、觀看香港立法會直播，到了晚上6點，現場人潮越來越多，學生代表輪流上台發言，高雄時代力量議員黃捷和民進黨議員高閔琳也到場讚聲，上台時獲得學生熱烈鼓掌支持。

▲高雄「反送中集會」越晚聚集越多人。（圖／記者洪正達攝）

黃捷現身時，不少香港學生上前對她表示支持，黃捷除了帶領學生高喊「台灣挺香港、民主不能退」，在接受採訪時，她也對市長韓國瑜的聲明相當不以為然，認為韓國瑜的態度「非常輕忽、輕率」，黃捷表示「過去他曾踏進香港的中聯辦，當時他的意圖已經非常明顯，國台辦說他是一個一國兩制的體現，他（韓）也沒有出來反駁」。

「如果市長真的如此親中，那是不是會犧牲掉我們的民主自由」，黃捷表示，韓國瑜的聲明內容，都沒有明確提到願意和香港人民站在一起、願意聲援香港行動，直言這樣的表態「讓我們非常灰心」，更直言「如果市長是這種態度的話，不會是我們未來下一個重要選擇」。

▲黃捷到現場為香港學生讚聲。（圖／記者洪正達攝）