美國會推「香港人權與民主法案」　禁有責官員入境、凍結在美資產

▲香港反送中示威。（圖／讀者提供）

記者錢玉紘／綜合報導

香港政府欲修正《逃犯條例》，引起百萬群眾上街抗議，更在昨日演變成暴力衝突，引起國際關注，美國眾議院中國事務委員會（Joint China Commission）主席麥克高文（Jim McGovern）在推特表示，將會於本周提出《香港人權與民主法案》（HK Human Rights & Democracy Act）。



麥克高文在推特中發布聲明指出，「我很驕傲地跟香港人民站在一起，通過《逃犯條例》將會置香港人權倡導者、生意人、媒體記者以及美國公民於被引渡到中國危險中，我督促香港特首林鄭月娥以及香港立法會主席梁君彥撤回目前的法案，並且找尋替代方案，以保留香港自治權，以及保護人權與法治」。

他還表示，香港對於人權的強力保護以及法治，是其繁榮興盛、以及美國與香港關係蓬勃發展基礎，「如果《逃犯條例》通過，國會就必須修改1992年通過的《香港政策法》（Hong Kong Policy Act），以回應自治的腐敗。」

麥克高文最後在聲明中表示，本周他將會加入共和黨眾議員盧比歐（Marco Rubio）、史密斯（Chris Smith）等人的行列，一起在國會中提出《香港人權與民主法案》，以重申美國對於人權與法治的承諾。

這項法案目的是在於美方對涉及鎮壓基本自由的香港或中國大陸的政府官員，設立懲罰機制，包括禁止涉事官員入境美國及凍結其在美國之資產。

另外，在白宮的連署網站「We the people」上，也出現類似的提案，其中一項是希望「撤銷支持逃犯條例中國、香港官員的美國公民資格與簽證」已經有9.3萬人連署，另一項則是「要求制裁對逃犯條例修正案有責的香港官員」，也已經有3.5萬人簽署。

▼反送中示威，昨日演變為暴力衝突。（圖／達志影像／美聯社）