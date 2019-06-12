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在台港生聲援「反送中」　陸委會呼籲港府撤回修例

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▲成功大學學生會12日晚上跨海聲援香港反送中活動，400位港台成大師生聚集校門，手持蠟燭高唱「海闊天空」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成功大學學生會跨海聲援香港反送中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者曾俊豪／台北報導

針對台灣、香港學生在北高兩地聲援「反送中」，陸委會今（12日）透過新聞稿呼籲港府撤回修例，勿執迷不悟，傷害香港的繁榮穩定，並強調，陸方終日胡亂吹捧「一國兩制」得不到人心。

陸委會指出，香港百萬民眾遊行反對修訂「逃犯條例」是控訴「一國兩制」之最佳例證，「一國兩制」得不到人心，一味打壓人權、斲傷民主、霸凌臺灣，反易自曝陸方政權之可憎與狡詐。

陸委會還提到，香港同學們離鄉背井、擔憂家鄉人權遭侵蝕的焦慮心情，感同身受，希望同學們保重身體、勉力學習，方有助香港民主自由之延續。

▲▼香港反送中示威，警察發射催淚彈。（圖／路透）

▲香港反送中示威，警察發射催淚彈。（圖／路透）

香港「反送中」行動在12日下午3點05分時失控，港府總部的群眾開始衝擊鐵馬並丟雜物，警方隨後施放胡椒噴霧，並出動「速龍小隊」反制。

針對衝突升級，香港警務處處長盧偉聰表示，「金鐘發生的衝突已經超越了和平示威，警方武力回擊是為了保護防線，示威者必須馬上停止，警方向示威者發射了催淚噴霧、非致命性的布袋彈和橡膠子彈。」

此外，有外媒報導，北京當局令解放軍南部軍區及駐港部隊待命，大陸外交部發言人耿爽則回應，不知道外界是從哪裡看到這個消息，「這屬於假消息，這是謠言惑眾、製造恐慌、其心可誅。」

▲▼陸委會,邱垂正,民調。（圖／記者曾俊豪攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

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關鍵字：陸委會,邱垂正,反送中,逃犯條例,香港,特派現場,一國兩制

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