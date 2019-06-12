「雙魚木頭老闆壓線前出現」她拜板橋慈惠宮月老：太神奇！　後續曝光

▲原PO說，她去拜月老通常都是問這個對象好不好。（圖／示意照／記者吳珍儀攝）

網搜小組／綜合報導

「我好像看到月老笑笑的，對我點了點頭…」一名女網友分享到板橋慈惠宮問月老事情，結果安靜、話很少的雙魚座「木頭老闆」壓線前出現，讓她直呼太神奇，她也分享後續發展。

原PO近日在「戀愛公社」臉書社團說，她之前發文表示拜完月老有神奇事發生，被滿多網友私訊到底是哪間，就是霞海城隍廟跟板橋慈惠宮，「但我通常不是去求對象，是去問這個對象好不好。」

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原PO表示，她最近認識一名木頭老闆，對方整天忙工作，所以兩個月只見過兩次面，因她覺得對方都不太溝通，受不了下最後通牒，「但這位先生只要我每次生氣，他就會選擇默默無語，躲個幾天，等風頭過才出現裝沒事又賴（LINE）我。」

▼原PO到板橋慈惠宮問月老事情。（圖／資料照）

「最後這次由於我火太大，他躲了4天！」原PO指出，碰巧和朋友又去慈惠宮處理紅線的事，於是她語重心長問月老，「這個男的到底是怎樣？今天最後一天了啦，他如果再不出現處理事情，我就要把他帳號刪掉了！」

原PO說，好像看到月老笑笑的，「對我點了點頭」；結果木頭老闆還真的很神祕在晚間11點多、壓線前出現，讓她覺得「太神奇了」。

對此，有網友表示，「那就繼續觀察吧」；原PO回「啊！後來他還是愛講不講，所以我直接刪除他了。」有人認為，「基本不溝通躲起來的，我會放棄，因為我個人是覺得那是逃避問題，這樣的模式我沒辦法」；原PO回「對，所以後來我還是果斷放棄他。」她也回覆網友的問題說，對方是雙魚座，很安靜、話滿少的。