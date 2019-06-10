忘帶錢包喊餓！男友「身上僅600元」超暖舉動　她感動：記得好久好久

▲原PO說，當時男友身上有一張500元和100元。（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

網搜小組／綜合報導

一名女網友9日分享前男友的暖心之舉，「雖然這只是一個不起眼的舉動，卻可以讓我記得好久好久。」此文引起熱烈討論，她後來也解釋感動的真正原因，是因為當時男友的身分。

原PO在「戀愛公社」臉書社團說，如果身上只有600元，包括一張500元和一張100元紙鈔，撇開存款或任何問題，會給另一半多少錢；她陪當時的男友去找朋友，當下肚子餓卻忘帶錢包。

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「跟他開口，他卻給了我500。」原PO表示，「雖然這只是一個不起眼的舉動，卻可以讓我記得好久好久…」

▼原PO分享當時男友的暖舉。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

對此，許多網友留言，「500啊，總會找錢回來的」、「我會給500，但不會讓她知道我只剩100」、「500吧，不能讓女友餓到」、「全給，然後回家吃飯」、「我會說等一下，我身上只剩600元，我去領個錢讓妳帶在身上」。

有網友認為，「當他是什麼身分、身上有多少、又給了妳多少，搞不好他是學生，身上600給了妳500，這就只能100元過日子了。重點是妳對他多重要就給多少，跟錢的數字無關，只關係情。」原PO回「選你正解，當初他還是學生，他一星期的零用錢是1000或2000。」