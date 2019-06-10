她PO文嘆網路世代：習慣打字…手寫卡片和情書成限量品　網喊中肯

▲女網友在臉書發文，感嘆現在網路的世代，談情說愛少了許多溫度與真誠。（示意圖／pakutaso）

地方中心／綜合報導

網路發達的世代，除了生活、工作仰賴網路之外，就連人與人間的感情也深受網路影響！一名女網友在臉書發文，現在的談情說愛其實只是跟手機談戀愛罷了，讓她感嘆，「在這個網路越來越發達的年代，少了許多溫度與真誠，多了更多傷害與冷漠的友情、愛情、親情，連陌生人無一幸免。」

女網友在臉書《戀愛公社》發文，「不知道有沒有人跟我一樣的感覺，習慣打字，卻讓沒有溫度的文字傷了感情，讓手寫卡片與情書成了快絕版的限量品，連愛情都變得速食，路徑像得來速般。」

請繼續往下閱讀...

原PO指出，和朋友聊天曾說到，「如果只是想軟體上跟我談戀愛，在軟體上說有多喜歡真的就不必了，與其用嘴巴打字就想追，真的實際行動才能打動人心吧！」、「這個不喜歡了也沒關係，封鎖後再去試下一個，這一分鐘和這個聊天說我喜歡妳，下一秒再切換視窗跟別人說我想找妳！然後繼續在軟體上追蹤更多女生來當備品。」

原PO最後說到，在愛情裡只想做「唯一」，而不是「之一」，「如果只是騎驢找馬，亂槍打鳥真的不需要花時間在我身上，因為你連準備唯一的心都沒有，又憑什麼擁有我能給的全部？」她仍強調「不是對愛不期望了，只是安全感瓦解後心也累了。戀愛是什麼？我已經漸漸忘了。激情過後的持之以恆是什麼感覺，誰還記得？」

此文一曝光，網友紛紛留言說「非常中肯！現在都速食戀愛快餐婚姻便利到連感情都便利了」、「現在人都習慣吃泡麵，都是花三分鐘等待然後五秒吃完換下一個口味，完全忘記等待的滋味是什麼」、「他喜歡的不是妳，而是享受魚在他的魚餌旁猶豫要不要下嘴的樣子」。

【更多新聞】

癌爸好心讓友人入住卻引狼入室！到醫院治療…女兒遭惡男性侵