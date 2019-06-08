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到約會公司徵友！他偷拍天菜顧問被抓到　女神下秒「甜喊10字」：可惡戀愛惹

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▲▼ 偷拍徵友公司的女顧問 。（圖／翻攝自戀愛公社）

▲ 偷拍徵友公司的天菜女顧問 。（圖／翻攝自戀愛公社）

網搜小組／綜合報導

一名單身男網友日前想要徵友，就想到徵友公司姑且一試，沒想到進去之後，發現接待他的顧問就是自己的理想型，情急之下想偷拍張照片做個紀念，不料手機的快門聲卻讓他出糗！沒想到女顧問發現自己被偷拍後，不但沒生氣，還甜喊10個字讓原po融化，引發網友熱議。

一名男網友因為期待著一段新戀情，日前就豁出去到「約會公司」看看有沒有機會。「剛到他們公司，眼睛一掃過去，員工都好年輕好漂亮。」原po表示，接待他的是一位長髮過腰、聲音甜美的女子，「最重要的是！眼睛會笑！根本是天菜。」

請繼續往下閱讀...

男網友說，和這位顧問談的過程中都相當愉快，加上對方的談吐跟氣質都很優，讓他萌生了要line的念頭，「真心覺得錯過她，這絕對是我這輩子最大的遺憾啊！」

但是原po苦惱了很久，最後還是想不到用什麼方法要到line，只好轉念「就算開不了口，那我可以偷拍個照片吧，當作回憶吧。」原po表示，自己做了這個「下流的決定」後，走回會議室發現女顧問正好在看資料，心想是個好時機，就立刻拿起手機按下快門，「啪擦啪擦啪擦啪擦」，自己就這樣被手機聲音出賣了，「我好想死......。」

▲▼ 偷拍徵友公司的女顧問 。（圖／翻攝自戀愛公社）

▲手機竟然沒開靜音！還被發現！（圖／翻攝自戀愛公社）

正當原po尷尬到腦袋處於凍結的時候，對方也發現自己被偷拍了，還起身走了過來。原po表示自己當下完全沒臉面對她，甚至想要落跑，沒想到正妹顧問開口卻甜甜地說了一句「你有幫我拍得美一點嗎？」讓他當場傻住。

原po表示，後來自己很小聲地說「妳這麼漂亮，能拍得醜嗎？」對方聽了之後則是笑著翻了一個白眼；原po還說，經過這樣的互動，他也不記得後續雙方談話的內容了，「可惡啊......戀愛惹！」

尷尬,害羞,男性,害怕（圖／達志／示意圖）

▲女顧問出乎意料的反應讓原po小鹿亂撞。（圖／達志／示意圖）

這篇故事在臉書「戀愛公社」引發不小討論，部分網友們都說原po應該大方一點，「難怪單身」、「求續集」、「都這樣了你還不衝」、「既然都這樣了，我會說給我賴我傳給妳」、「真的不錯美」、「不討厭你的話被你偷拍才不會生氣吧」。

不過也有人懷疑正是這家徵友公司的手法，「哪家公司的葉佩雯啦」、「不找這種員工你們會來嗎」、「所以簽約交訂金了嗎」、「老實說我也被騙過一次，飲料一杯加上聊天一個小時500......」。

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