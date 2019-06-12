交往8年偷吃！渣男隔半年「帶妹子出差」　氣質女神回被讚爆...網一看戀愛了

▲原po不僅五官精緻，還有一雙電眼。（圖／翻攝自戀愛公社）

網搜小組／綜合報導

一名氣質正妹和前任愛情長跑8年，沒想到對方偷吃被她逮個正著後，才相隔短短半年，又以出差之名帶小三出國玩，心死的她果斷放生，而帥氣的一席話也搏得掌聲。有趣的是，許多男網友一看原po的照片，不禁拜倒在石榴裙下，興奮狂喊「抽號碼牌先」、「報名，不知道要排到何時」。

女網友在「戀愛公社」提到，她從27歲開始和前任交往，戀情長跑了8年，對方從溫柔體貼到後期的漫不經心，她心裡有數，「前年7月某天偷吃1次被我抓包，我最後選擇原諒，隔半年你藉出差之名帶那女人出國玩又被我發現，這次我選擇放手成全你們。」

請繼續往下閱讀...

▲男友偷吃被抓包，又帶小三出國玩。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

面對情傷與背叛，女網友擦乾眼淚霸氣地說，「別以為可以用時間綁住我讓我離不開，女人青春固然寶貴，但我寧可嫁不掉，也不願浪費時間在渣男身上。」

她透露，自己今年37歲了，儘管帥氣轉身，但還是不免擔心，感嘆「要脫單應該更難了。」而網友們看完紛紛獻上鼓勵，「人生最難的不是原諒別人，而是放過自己，恭喜妳突破了」、「拍拍，總有珍惜妳的人會出現」、「活得精彩比較重要」、「放個長假，出去走走看看吧，或許會再遇到」、「妳很漂亮，會遇到好的，寧缺勿濫，加油」。

值得一提的是，由於原po外型姣好，氣質出眾，讓男生女生們都淪陷，不禁笑回「這張照片放上來，可能今天就脫單了」、「38歲可以排隊嗎」、「妳超美的，那男人不只渣，還有瞎啊~」、「這麼正，也不需要介紹了呀！妳會遇到更好更好更好的」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！