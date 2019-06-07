影／王金平不拒扮演「抬轎者」：合作對象是國民黨 「個人」歡迎會面商討

記者羅婉庭／台北報導

前立法院長王金平6日拋出震撼彈，宣布不參加國民黨黨內初選；針對未來是否願成為「抬轎者」，他7日上午回應，希望團結大家，未來仍是為國民黨努力，為中華民國奉獻。合作對象就是國民黨，「其他個人方面，都歡迎大家一起會面、商討，如何讓國民黨贏得2020大選」，外界推測不排除當副手選項。

他的幕僚6日私下對媒體表示，不參加初選其中原因包括深藍選票流失。對此，王金平日回應，他沒有做任何定論，都是揣測，幕僚也有自己的看法；從頭到尾藍營裡面的互比，大概這方面給我的票很穩定都是在6%到10%而已，大概就是這樣一個比例，這當然是比較偏低一點。

另一原因是韓國瑜造勢大會成功，自認初選難贏，王金平笑笑回應「那是笑話」，他只希望黨中央在設計初選辦法不能因人設事，但是卻屢勸不聽，他再次呼籲黨內懸崖勒馬，才有機會亡羊補牢，他決定不參與奇奇怪怪的初選。

對於在初選過程中是否對黨中央及韓國瑜失望，王金平表示，對人不對事。他也表示，目前跟郭台銘沒有跟任何合作的打算。而高雄市長韓國瑜6日對王金平不參加初選發出聲明表示「務必要將王院長留在黨內」，王金平對此回應，想這些做什麼，「昨天講這麼清楚，退黨就是笑話」，他未來會將資源化成國民黨的力量，這是他的使命。

在王金平宣布不參加黨內初選後，有名嘴放話他可能被黨開除，王金平一頭霧水回應，如果他是在沒有黨的同意下登記大選，才會有黨紀的問題，現在當然沒有，是大家弄不清楚！

據了解，韓國瑜、郭台銘陣營私下皆派共同友人從中拉攏，王金平僅說，希望整合國民黨，為了2020的大選勝利。

▲王金平7日上午出席天元宮端午活動。（圖／記者張榮恩攝）