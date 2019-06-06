王金平「以退為進」不初選3關鍵：地方派系倒戈入挺韓國瑜陣線

▲國民黨五人小組拜會王金平，會後王金平宣布不加入初選。（圖／記者季相儒攝）

記者羅婉庭／台北報導

前立法院長王金平6日與五人小組會面後宣布不參與黨內初選，引發政壇譁然。知情人士透露，主要有3個原因，一、王金平多次表達不滿初選制度，黨中央皆無動於衷。二、韓國瑜日前凱道造勢大成功。三、深藍支持度低迷。

高雄市長韓國瑜6月1日凱道造勢催出30萬人集結，包括花蓮縣長傅崑萁、雲林張家、前立委張嘉郡、中華民國農會理事長蕭景田等人皆公開選邊站，眼前情勢極不利己。因此，王金平陣營決定王應以退為進、且戰且走。

外界推測，王金平退選有一可能是與郭台銘合作，過度自己10%支持度，韓國瑜凱道造勢的成功，他同時不滿黨中央一路以來為韓國瑜量身打造規則，也看見地方派系陸續加入挺韓陣線，評估自己不會在初選勝出，因此他在退出初選與獨立參選中，選擇一條模糊的路。

王金平多年的政治經歷與精算智慧不容小覷，他放出訊息強調自己在各界的人脈與價值，未來將持續拓展地方組織系統與基層實力；一方面以時間換取空間，更保留參選或轉向其他候選人的可能性，成為黨內外各陣營拉攏對象。

據報導，知情幕僚表示，王金平曾多次批評黨中央的初選規則因人設事，但黨中央都無動於衷；在深藍這一塊的民調支持度持續低迷，讓王金平對於自己深耕40多年無成果，感到有些傷心；韓國瑜6月1日凱道造勢非常成功。因此，王金平陣營研判，如果繼續走初選，對王金平不利，決定權衡情勢，跳過初選，換一種形式且戰且走。

對此，韓國瑜表示，王金平是國民黨的重要資產，其調和鼎鼐為國民黨解決紛爭無怨付出的作為，他致上最大敬意。王金平過去對他的提拔、支持非常多，他銘感肺腑謹記銘心。

韓國瑜強調，2020年總統大選是中華民國生死保衛戰，大家應該共同解救民眾生活的困苦，他個人沒有任何私慾，一定要將王金平留在黨內共同奮鬥，讓民進黨下台，讓台灣重新開始，不再沉淪，這是共同目標。