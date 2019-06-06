影／「備案機制」遭質疑重演換柱與密室　郭台銘駁：有制度何來密室？

記者羅婉庭／台北報導

針對鴻海董事長郭台銘6日下午對國民黨五人小組提出之8點聲明中的「備案機制」，讓人聯想到2014年「換柱風波」與「密室權貴」氣氛。對此，郭台銘回應，從事企業45年來，建立制度是成功的第一步，沒有制度，就沒有團結，「有了制度，何來密室？」。

郭台銘聲明中提到，「國民黨要建立一套備案機制，如果初選出線之候選人因故不能繼續參與競選，則由制度選出備份人選繼續上場接替選舉。」，他也提出「參與國民黨的初選候選人，必須有民調5%的最低門檻限制，即民調低於5%的不得參與初選」的訴求。

對於為何有此考量，郭台銘回應，有鑒於過去換柱的風波，這次他建議要先公開提出相關制度，「有了制度，何來密室？」，他強調任何國家的選舉，「制度」都在一切之首，他希望在鳴槍起跑前有相關的遊戲規則。

郭台銘再度重申，目前的黨內初選辦法並不完整，他強調，這是為甚麼他與五人小組一見面，第一句就問曾永權，「我提出的初選辦法意見，是否還有被採納的可能？」就是認為目前制度並不完善，這一份初選辦法，如果沒有修改可能，那來拜會徵詢意見就流於形式，「我不喜歡流於形式，要做就做好」。

對於「備案機制」團隊未提出詳細內容，郭台銘回應，他現在只是提出問題給黨中央，細節應由黨中央回去研究，下週二「同志座談會」再由初選參選人一同討論，有了共識之後，中常會再做出決議。

郭台銘建議，國民黨要組成一個金牌聯盟團隊，每一位候選人都必須承諾參與並協助輔選，要建立一套備案機制，如果初選出線的候選人，因故不能參與競選，並呼籲黨中央應該揪出非理性網軍。

郭台銘說，國民黨應該儘速凝聚共識，建立一套完整、公平、公開的機制，國民黨要組成金牌聯盟團隊，並在鳴槍起跑前將制度建立好。

對此，副主席郝龍斌表示，下禮拜二參選同志座談會請郭台銘再次提出，各參選人之間若有共識，中常會將會再納入討論，對於初選機制做修正，若有對公平性、勝選或能幫助凝聚共識的建議，都願意進一步做討論。最基本原則就是公平、公正，五人小組的使命就是透過這樣的機制，幫助所有人參選。





▲郭台銘與國民黨五人小組會面。（圖／記者李毓康攝）