藍營士北立委汪志冰27.37％勝出　月底與新黨整合對決吳思瑤





▲北市議員汪志冰。（資料照／記者季相儒攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨台北市黨部今公布第一選區（士林、北投）民調結果，台北市議員汪志冰以27.37％ 支持率得勝。台北市黨部表示，該選區經中央提名協調小組會議決議，將再與新黨政黨合作共推人選，最快月底民調整合，一同對決綠營的吳思瑤。

該區其他候選人平均支持率依序為北市議員陳重文26.16％、國民黨中常委兼士林區黨部主任曾文培16.27％、丁守中發言人詹為元15.72％，以及國民黨文傳會副主委黃子哲14.53％。

士林、北投區長期為國民黨艱困選區，因此今年改採兩階段初選，汪志冰將再與新黨潘懷宗進行初選後推出最強人選，挑戰該區民進黨立委吳思瑤，預計6月底確定最後人選。

汪志冰表示，她是這區最後一個登記參選的，感謝民眾在短時間內給予這樣的支持，但接下來還要跟潘懷宗比，也是一場硬戰。

汪志冰表示，她與潘懷宗不是敵人，雙方都希望派出最強候選人對戰現任立委吳思瑤，自己從政20年，基層實力雄厚，且現在藍軍氣勢強，收復該選區的機率很大。

汪志冰強調，吳思瑤上次在參選期間，受到台北市長柯文哲助益良多，但如果柯文哲未來要選總統，勢必推自己人出線，這次不太可能幫吳思瑤站台，所以在種種因素下，藍營勝選機率大幅提升。

市黨部表示，將盡速安排汪志冰與新黨立委參選人舉辦協調會，確定第二階段政黨合作初選期程，預計最快月底完成民調整合。