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淡水分局「三芝分駐所」重建工程動土　提升地區治安與便民服務

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▲ 淡水警分局「三芝分駐所」重建工程動土 提升地區治安與便民服務。（圖／新北市警察局提供）

▲ 淡水分局「三芝分駐所」重建工程動土，提升地區治安與便民服務。（圖／新北市警察局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市淡水警分局三芝分駐所舊有廳舍，經建築物安全鑑定報告，因結構系統不佳、耐震強度不足，獲內政部前瞻計畫補助重建，8日上午舉行拆除暨重建工程動土典禮，由市長侯友宜、警察局長陳檡文主持，希望三芝分駐所重建後，能提供地方民眾更便民的服務，以及提升區域治安。

市長侯友宜及警察局長陳檡文8日上午10時，率淡水警分局長陳良德及三芝區長林慶豐主持，並邀請民意代表、貴賓及各界來賓，在淡水警分局育英街三芝分駐所現地，舉行拆除及重建工程動土典禮。

▲ 淡水警分局「三芝分駐所」重建工程動土 提升地區治安與便民服務。（圖／新北市警察局提供）

因現有三芝分駐所舊有廳舍，經辦理建築物安全鑑定報告，因結構系統不佳、耐震強度不足，經由評估需辦理拆除重建。2017年11月獲內政部通過的「前瞻基礎建設計畫」之「公共服務據點-公有危險建築補強重建」計畫第1期核定補助經費，決定進行重建。

重建期間，淡水警分局三芝分駐所提供三芝區八賢、古庄、茂長、埔坪、埔頭、新庄、橫山等7里的治安、交通維護及提供24小時的受理民眾報案等服務工作。目前規劃警勤區數14個、官警數16名。隨著將來分駐所工程竣工及警力派補，不僅可提供市民更好、更專業的服務，也能讓警察同仁有更舒適安全的辦公環境，期望大幅提升打擊犯罪效能，營造地區安全的居住環境。

▲ 淡水警分局「三芝分駐所」重建工程動土 提升地區治安與便民服務。（圖／新北市警察局提供）

▲ 淡水警分局「三芝分駐所」重建工程動土 提升地區治安與便民服務。（圖／新北市警察局提供）

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關鍵字：新北,淡水分局,三芝分駐所,侯友宜

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